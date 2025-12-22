Быстрые хачапури к завтраку — простой рецепт с фото на сковороде

Хачапури на тарелке. Фото: smachnenke.com.ua

Быстрые хачапури на сковороде выручают тогда, когда хочется сытного и домашнего завтрака без сложных замесов и долгого ожидания. Минимум ингредиентов, нежная текстура теста и сыр делают это блюдо любимым для всей семьи.

Рецепт опубликовали Smachnenke.

Вам понадобится:

яйцо — 1 шт.;

мука — 1 стакан;

молоко — 1 стакан;

сыр сулугуни — 300 г;

сливочное масло — 30 г.

Способ приготовления

Яйцо взбить венчиком или миксером до однородности. Добавить молоко и тщательно перемешать до гладкой консистенции. Муку просеять и постепенно ввести в молочно-яичную смесь, замешать жидкое тесто без комочков. Сыр сулугуни натереть на средней терке, добавить к тесту и перемешать, чтобы сыр равномерно распределился по массе.

Сковороду смазать сливочным маслом, хорошо разогреть. Вылить часть теста, сформировать хачапури и обжарить на среднем огне до золотистой корочки с одной стороны. Перевернуть и обжарить с другой стороны до румяности и полного пропекания. Подавать горячими сразу после приготовления. По желанию дополнить сметанным или другим любимым соусом.

