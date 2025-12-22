Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияМода и красотаВкусШтабTravelТуризмРецептыДомРынок недвижимостиFashionВоенная экономикаКомпанииПутешествияДом и огородТранспортМетеоLifeПогодаАвтоКино и сериалыМодаЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортПсихология 2025Шоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Life
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Инвестиции
Компании
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Вкус Хачапури к завтраку — понадобится 1 стакан молока и муки

Хачапури к завтраку — понадобится 1 стакан молока и муки

Ua ru
Дата публикации 22 декабря 2025 05:04
Быстрые хачапури к завтраку — простой рецепт с фото на сковороде
Хачапури на тарелке. Фото: smachnenke.com.ua

Быстрые хачапури на сковороде выручают тогда, когда хочется сытного и домашнего завтрака без сложных замесов и долгого ожидания. Минимум ингредиентов, нежная текстура теста и сыр делают это блюдо любимым для всей семьи.

Рецепт опубликовали Smachnenke.

Реклама
Читайте также:

Вам понадобится:

  • яйцо — 1 шт.;
  • мука — 1 стакан;
  • молоко — 1 стакан;
  • сыр сулугуни — 300 г;
  • сливочное масло — 30 г.

Способ приготовления

Яйцо взбить венчиком или миксером до однородности. Добавить молоко и тщательно перемешать до гладкой консистенции. Муку просеять и постепенно ввести в молочно-яичную смесь, замешать жидкое тесто без комочков. Сыр сулугуни натереть на средней терке, добавить к тесту и перемешать, чтобы сыр равномерно распределился по массе.

рецепт швидких хачапурі
Хачапури на тарелке. Фото: smachnenke.com.ua

Сковороду смазать сливочным маслом, хорошо разогреть. Вылить часть теста, сформировать хачапури и обжарить на среднем огне до золотистой корочки с одной стороны. Перевернуть и обжарить с другой стороны до румяности и полного пропекания. Подавать горячими сразу после приготовления. По желанию дополнить сметанным или другим любимым соусом.

Предлагаем ознакомиться с нашей подборкой простых и вкусных завтраков, которые идеально подходят для того, чтобы сытно начать свой день

"Хитовые" весенние бутерброды на завтрак — за ними будет очередь.

Легкий завтрак за 2 минуты — как приготовить омлет на воде.

Легкий рецепт булочек с начинкой — понадобится стакан творога.

"Хитовый" китайский омлет — небанальный завтрак за 10 минут.

сыр хачапури рецепт идея для завтрака тесто
Юлия Щербак - Редактор
Автор:
Юлия Щербак
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации