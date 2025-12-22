Відео
Хачапурі до сніданку — знадобиться 1 склянка молока та борошна

Хачапурі до сніданку — знадобиться 1 склянка молока та борошна

Ua ru
Дата публікації: 22 грудня 2025 05:04
Швидкі хачапурі до сніданку — простий рецепт з фото на сковороді
Хачапурі на тарілці. Фото: smachnenke.com.ua

Швидкі хачапурі на сковороді виручають тоді, коли хочеться ситного та домашнього сніданку без складних замісів і довгого очікування. Мінімум інгредієнтів, ніжна текстура тіста та сир роблять цю страву улюбленою для всієї родини.

Рецепт опублікували Smachnenke.

Вам знадобиться:

Вам знадобиться:

  • яйце — 1 шт.;
  • борошно — 1 склянка;
  • молоко — 1 склянка;
  • сир сулугуні — 300 г;
  • вершкове масло — 30 г.

Спосіб приготування

Яйце збити вінчиком або міксером до однорідності. Додати молоко та ретельно перемішати до гладкої консистенції. Борошно просіяти та поступово ввести в молочно-яєчну суміш, замішати рідке тісто без грудочок. Сир сулугуні натерти на середній тертці, додати до тіста та перемішати, щоб сир рівномірно розподілився по масі.

рецепт швидких хачапурі
Хачапурі на тарілці. Фото: smachnenke.com.ua

Сковороду змастити вершковим маслом, добре розігріти. Вилити частину тіста, сформувати хачапурі та обсмажити на середньому вогні до золотистої скоринки з одного боку. Перевернути та обсмажити з іншого боку до рум’яності й повного пропікання. Подавати гарячими одразу після приготування. За бажанням доповнити сметанним або іншим улюбленим соусом.

Пропонуємо ознайомитись із нашою добіркою простих та смачних сніданків, які ідеально підходять для того, щоб ситно розпочати свій день 

сир хачапурі рецепт ідея для сніданку тісто
Юлія Щербак - Редактор
Автор:
Юлія Щербак
