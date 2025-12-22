Швидкі хачапурі до сніданку — простий рецепт з фото на сковороді

Хачапурі на тарілці. Фото: smachnenke.com.ua

Швидкі хачапурі на сковороді виручають тоді, коли хочеться ситного та домашнього сніданку без складних замісів і довгого очікування. Мінімум інгредієнтів, ніжна текстура тіста та сир роблять цю страву улюбленою для всієї родини.

Рецепт опублікували Smachnenke.

Вам знадобиться:

яйце — 1 шт.;

борошно — 1 склянка;

молоко — 1 склянка;

сир сулугуні — 300 г;

вершкове масло — 30 г.

Спосіб приготування

Яйце збити вінчиком або міксером до однорідності. Додати молоко та ретельно перемішати до гладкої консистенції. Борошно просіяти та поступово ввести в молочно-яєчну суміш, замішати рідке тісто без грудочок. Сир сулугуні натерти на середній тертці, додати до тіста та перемішати, щоб сир рівномірно розподілився по масі.

Хачапурі на тарілці. Фото: smachnenke.com.ua

Сковороду змастити вершковим маслом, добре розігріти. Вилити частину тіста, сформувати хачапурі та обсмажити на середньому вогні до золотистої скоринки з одного боку. Перевернути та обсмажити з іншого боку до рум’яності й повного пропікання. Подавати гарячими одразу після приготування. За бажанням доповнити сметанним або іншим улюбленим соусом.

