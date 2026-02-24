Ліниві хачапурі з сиру за 10 хвилин — простий рецепт на сніданок

Ліниві хачапурі. Фото: gospodynka.com.ua

Коли зранку бракує часу, виручає простий рецепт лінивих хачапурі. Усього кілька доступних інгредієнтів — і вже за лічені хвилини на столі з’являються рум’яні, ніжні сирні коржики, які смакують і дорослим, і дітям.

Рецепт опублікувала Gospodynka, передає Новини.LIVE.

Вам знадобиться:

сир кисломолочний 4% — 300 г;

банан — 1 шт.;

яйця — 2 шт.;

сіль — 0,5 ч. л.;

цукор — 1 ст. л.;

кефір 2,5% — 250 мл.;

сода — 0,5 ч. л.;

манна крупа — 4–5 ст. л.;

борошно — 4–5 ст. л.;

олія — 4 ст. л.

Спосіб приготування

У глибокій мисці з’єднати кисломолочний сир, банан, яйця, сіль і цукор. Перебити блендером до однорідної кремової маси.

Приготування тіста. Фото: gospodynka.com.ua

Додати кефір і соду, перемішати лопаткою. Всипати манну крупу, знову перемішати та накрити миску кришкою. Залишити масу приблизно на 20 хвилин, щоб манка набухла.

Приготування лінивих хачапурі. Фото: gospodynka.com.ua

Після цього просіяти борошно, перемішати до однорідності й наприкінці вмішати олію. Тісто має бути густим, але м’яким.

Ліниві хачапурі. Фото: gospodynka.com.ua

Розігріти невелику кількість олії на сковороді. Викладати масу ложкою, формуючи невеликі коржики, і розрівнювати їх. Смажити на середньому вогні до золотистої скоринки з обох боків.

