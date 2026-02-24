Відео
Ліниві хачапурі за 10 хвилин — знадобиться 300 г сиру та 2 яйця

Дата публікації: 24 лютого 2026 08:34
Ліниві хачапурі з сиру за 10 хвилин — простий рецепт на сніданок
Ліниві хачапурі. Фото: gospodynka.com.ua

Коли зранку бракує часу, виручає простий рецепт лінивих хачапурі. Усього кілька доступних інгредієнтів — і вже за лічені хвилини на столі з’являються рум’яні, ніжні сирні коржики, які смакують і дорослим, і дітям.

Рецепт опублікувала Gospodynka, передає Новини.LIVE.

Вам знадобиться:

  • сир кисломолочний 4% — 300 г;
  • банан — 1 шт.;
  • яйця — 2 шт.;
  • сіль — 0,5 ч. л.;
  • цукор — 1 ст. л.;
  • кефір 2,5% — 250 мл.;
  • сода — 0,5 ч. л.;
  • манна крупа — 4–5 ст. л.;
  • борошно — 4–5 ст. л.;
  • олія — 4 ст. л.

Спосіб приготування

У глибокій мисці з’єднати кисломолочний сир, банан, яйця, сіль і цукор. Перебити блендером до однорідної кремової маси.

ліниві хачапурі на сніданок
Приготування тіста. Фото: gospodynka.com.ua

Додати кефір і соду, перемішати лопаткою. Всипати манну крупу, знову перемішати та накрити миску кришкою. Залишити масу приблизно на 20 хвилин, щоб манка набухла.

рецепт лінивих хачапурі
Приготування лінивих хачапурі. Фото: gospodynka.com.ua

Після цього просіяти борошно, перемішати до однорідності й наприкінці вмішати олію. Тісто має бути густим, але м’яким.

ліниві хачапурі на сніданок з сиром
Ліниві хачапурі. Фото: gospodynka.com.ua

Розігріти невелику кількість олії на сковороді. Викладати масу ложкою, формуючи невеликі коржики, і розрівнювати їх. Смажити на середньому вогні до золотистої скоринки з обох боків.

Пропонуємо ознайомитись із нашою добіркою простих та смачних сніданків, які ідеально підходять для того, щоб ситно розпочати свій день

Пишні пончики з 1 пачки сиру без дріжджів 

Лінива піца за 15 хвилин на сніданок — знадобиться 3 тортильї. 

Рецепт сніданку з картоплі — тепер №1 у списку побажань. 

Смачний та корисний паштет на сніданок — знадобиться 500 г печінки та 100 г вершків. 

Просто змішайте 2 яйця з хлібом — смачний сніданок за 5 хвилин

Хачапурі з 2 картоплин без тіста і клопотів — рецепт на сніданок

Проста намазка на хліб, як справжній делікатес — смачніше ковбаси.

Сніданок яйця хачапурі рецепт кисломолочний сир
Юлія Щербак - Редактор
Автор:
Юлія Щербак
