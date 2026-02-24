Ліниві хачапурі з сиру за 10 хвилин — простий рецепт на сніданок

Ліниві хачапурі за 10 хвилин — знадобиться 300 г сиру та 2 яйця
Коли зранку бракує часу, виручає простий рецепт лінивих хачапурі. Усього кілька доступних інгредієнтів — і вже за лічені хвилини на столі з’являються рум’яні, ніжні сирні коржики, які смакують і дорослим, і дітям.
Вам знадобиться:
- сир кисломолочний 4% — 300 г;
- банан — 1 шт.;
- яйця — 2 шт.;
- сіль — 0,5 ч. л.;
- цукор — 1 ст. л.;
- кефір 2,5% — 250 мл.;
- сода — 0,5 ч. л.;
- манна крупа — 4–5 ст. л.;
- борошно — 4–5 ст. л.;
- олія — 4 ст. л.
Спосіб приготування
У глибокій мисці з’єднати кисломолочний сир, банан, яйця, сіль і цукор. Перебити блендером до однорідної кремової маси.
Додати кефір і соду, перемішати лопаткою. Всипати манну крупу, знову перемішати та накрити миску кришкою. Залишити масу приблизно на 20 хвилин, щоб манка набухла.
Після цього просіяти борошно, перемішати до однорідності й наприкінці вмішати олію. Тісто має бути густим, але м’яким.
Розігріти невелику кількість олії на сковороді. Викладати масу ложкою, формуючи невеликі коржики, і розрівнювати їх. Смажити на середньому вогні до золотистої скоринки з обох боків.
