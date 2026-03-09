Ленивые хачапури на сковороде за 15 минут — простой рецепт с творогом

Ленивые хачапури. Фото: gospodynka.com.ua

Если хочется чего-то домашнего, сытного и очень вкусного, приготовьте ленивые хачапури на сковороде. Этот рецепт выручает, когда нет времени долго работать с тестом, ведь все готовится быстро и без сложных этапов. Нежная творожная начинка и румяная корочка делают блюдо чрезвычайно аппетитным. Такие хачапури прекрасно подходят для завтрака, перекуса или даже легкого ужина.

Рецепт опубликовала Gospodynka, передает Новини.LIVE.

Вам понадобится:

масло — 1 ст. л.;

уксус — 1 ст. л.;

сахар — 1 ст. л.;

вода теплая — 500 мл.;

мука — 700 г;

соль — 1 ч. л.

Для начинки:

творог — 800 г;

яйца — 2 шт.;

соль — по вкусу;

масло — для жарки.

Способ приготовления

В глубокой миске соединить масло, уксус и сахар. Добавить теплую воду и хорошо перемешать, чтобы ингредиенты соединились. После этого добавить соль и постепенно добавить муку, замешивая мягкое тесто. Оно должно быть эластичным и немного мягким. Готовое тесто переложить в миску, слегка смазанную растительным маслом, накрыть пищевой пленкой или полотенцем и оставить отдохнуть примерно на 30 минут.

Тесто и творог. Фото: gospodynka.com.ua

Тем временем приготовить начинку. Творог переложить в миску, добавить яйца и соль по вкусу. Все тщательно перемешать до однородной консистенции. Когда тесто отдохнет, разделить его на небольшие части и сформировать шарики. Каждый шарик раскатать в круглую лепешку.

Хачапури на сковороде. Фото: gospodynka.com.ua

В центр каждой лепешки выложить сырную начинку. Края теста аккуратно собрать к середине и плотно защелкнуть, чтобы начинка осталась внутри. После этого слегка прижать заготовку руками или осторожно раскатать, чтобы образовался плоский корж.

Ленивые хачапури. Фото: gospodynka.com.ua

На сковороде разогреть достаточное количество масла. Выложить подготовленные лепешки и жарить на среднем огне до золотистой корочки с одной стороны. Затем перевернуть и довести до румяности с другой стороны. Готовые ленивые хачапури получаются румяными, ароматными и очень сытными. Лучше всего подавать их горячими, когда начинка остается нежной и сочной.

