Ленивые хачапури на сковороде за 15 минут — простой рецепт с творогом

Ленивые хачапури на сковороде за 15 минут — понадобится творог
Если хочется чего-то домашнего, сытного и очень вкусного, приготовьте ленивые хачапури на сковороде. Этот рецепт выручает, когда нет времени долго работать с тестом, ведь все готовится быстро и без сложных этапов. Нежная творожная начинка и румяная корочка делают блюдо чрезвычайно аппетитным. Такие хачапури прекрасно подходят для завтрака, перекуса или даже легкого ужина.
Рецепт опубликовала Gospodynka, передает Новини.LIVE.
Вам понадобится:
- масло — 1 ст. л.;
- уксус — 1 ст. л.;
- сахар — 1 ст. л.;
- вода теплая — 500 мл.;
- мука — 700 г;
- соль — 1 ч. л.
Для начинки:
- творог — 800 г;
- яйца — 2 шт.;
- соль — по вкусу;
- масло — для жарки.
Способ приготовления
В глубокой миске соединить масло, уксус и сахар. Добавить теплую воду и хорошо перемешать, чтобы ингредиенты соединились. После этого добавить соль и постепенно добавить муку, замешивая мягкое тесто. Оно должно быть эластичным и немного мягким. Готовое тесто переложить в миску, слегка смазанную растительным маслом, накрыть пищевой пленкой или полотенцем и оставить отдохнуть примерно на 30 минут.
Тем временем приготовить начинку. Творог переложить в миску, добавить яйца и соль по вкусу. Все тщательно перемешать до однородной консистенции. Когда тесто отдохнет, разделить его на небольшие части и сформировать шарики. Каждый шарик раскатать в круглую лепешку.
В центр каждой лепешки выложить сырную начинку. Края теста аккуратно собрать к середине и плотно защелкнуть, чтобы начинка осталась внутри. После этого слегка прижать заготовку руками или осторожно раскатать, чтобы образовался плоский корж.
На сковороде разогреть достаточное количество масла. Выложить подготовленные лепешки и жарить на среднем огне до золотистой корочки с одной стороны. Затем перевернуть и довести до румяности с другой стороны. Готовые ленивые хачапури получаются румяными, ароматными и очень сытными. Лучше всего подавать их горячими, когда начинка остается нежной и сочной.
