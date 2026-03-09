Видео
Україна
Видео

Ленивые хачапури на сковороде за 15 минут — понадобится творог

Ленивые хачапури на сковороде за 15 минут — понадобится творог

Дата публикации 9 марта 2026 01:04
Ленивые хачапури на сковороде за 15 минут — простой рецепт с творогом
Ленивые хачапури. Фото: gospodynka.com.ua

Если хочется чего-то домашнего, сытного и очень вкусного, приготовьте ленивые хачапури на сковороде. Этот рецепт выручает, когда нет времени долго работать с тестом, ведь все готовится быстро и без сложных этапов. Нежная творожная начинка и румяная корочка делают блюдо чрезвычайно аппетитным. Такие хачапури прекрасно подходят для завтрака, перекуса или даже легкого ужина.

Рецепт опубликовала Gospodynka, передает Новини.LIVE.

Вам понадобится:

  • масло — 1 ст. л.;
  • уксус — 1 ст. л.;
  • сахар — 1 ст. л.;
  • вода теплая — 500 мл.;
  • мука — 700 г;
  • соль — 1 ч. л.

Для начинки:

  • творог — 800 г;
  • яйца — 2 шт.;
  • соль — по вкусу;
  • масло — для жарки.

Способ приготовления

В глубокой миске соединить масло, уксус и сахар. Добавить теплую воду и хорошо перемешать, чтобы ингредиенты соединились. После этого добавить соль и постепенно добавить муку, замешивая мягкое тесто. Оно должно быть эластичным и немного мягким. Готовое тесто переложить в миску, слегка смазанную растительным маслом, накрыть пищевой пленкой или полотенцем и оставить отдохнуть примерно на 30 минут.

ліниві хачапурі на сковороді швидкий рецепт
Тесто и творог. Фото: gospodynka.com.ua

Тем временем приготовить начинку. Творог переложить в миску, добавить яйца и соль по вкусу. Все тщательно перемешать до однородной консистенции. Когда тесто отдохнет, разделить его на небольшие части и сформировать шарики. Каждый шарик раскатать в круглую лепешку.

хачапурі на сковороді швидкий рецепт
Хачапури на сковороде. Фото: gospodynka.com.ua

В центр каждой лепешки выложить сырную начинку. Края теста аккуратно собрать к середине и плотно защелкнуть, чтобы начинка осталась внутри. После этого слегка прижать заготовку руками или осторожно раскатать, чтобы образовался плоский корж.

рецепт лінивих хачапурі на сковороді
Ленивые хачапури. Фото: gospodynka.com.ua

На сковороде разогреть достаточное количество масла. Выложить подготовленные лепешки и жарить на среднем огне до золотистой корочки с одной стороны. Затем перевернуть и довести до румяности с другой стороны. Готовые ленивые хачапури получаются румяными, ароматными и очень сытными. Лучше всего подавать их горячими, когда начинка остается нежной и сочной.

Предлагаем ознакомиться с нашей подборкой простых и вкусных завтраков, которые идеально подходят для того, чтобы сытно начать свой день

Марина Евтягина - Редактор
Автор:
Марина Евтягина
