Оладьи 600 — рецепт воздушных и ароматных оладий на завтрак

Рецепт оладий "600": это супер рецет №1 завтрак
Оладьи "600" — классический завтрак, который получается воздушным, ароматным и нежным внутри. Идеально подходят для завтрака, подавайте их теплыми с джемом или медом. Рецепт простой и проверенный, гарантирует идеальную консистенцию и золотистую корочку.
Рецепт опубликовала Gospodynka, передает Новини.LIVE.
Вам понадобится:
- кефир теплый — 400 г;
- яйцо комнатной температуры — 1 шт.;
- соль — щепотка;
- ванилин — щепотка;
- сахар — 1-2 ст. л.;
- сода — 1 ч. л. без верха (или с горкой разрыхлителя);
- мука — примерно 320 г;
- масло для жарки.
Способ приготовления
В миску влить теплый кефир, добавить яйцо, щепотку соли, ванилин, сахар и соду. Просеять муку, сначала всыпать половину, тщательно перемешать и оценить консистенцию теста. Если тесто все еще жидковатое, постепенно добавить остальную муку. Оно должно оставаться вязким и медленно спадать с ложки.
Сковородку немного смазать маслом и хорошо разогреть на минимальном огне. Выкладывать тесто ложкой, формируя аккуратные оладьи. Когда края подрумянятся, осторожно перевернуть на другую сторону и обжарить до золотистой корочки.
Готовые оладьи выложить на бумажное полотенце, чтобы убрать лишнее масло. Подавайте теплыми с любимым джемом, медом или сметаной.
Теплые, ароматные и воздушные оладьи "600" станут идеальным началом дня и подарят хорошее настроение всей семье.
