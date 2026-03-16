Оладьи 600 — рецепт воздушных и ароматных оладий на завтрак

Оладьи на сковороде. Фото: gospodynka.com.ua

Оладьи "600" — классический завтрак, который получается воздушным, ароматным и нежным внутри. Идеально подходят для завтрака, подавайте их теплыми с джемом или медом. Рецепт простой и проверенный, гарантирует идеальную консистенцию и золотистую корочку.

Рецепт опубликовала Gospodynka, передает Новини.LIVE.

Вам понадобится:

кефир теплый — 400 г;

яйцо комнатной температуры — 1 шт.;

соль — щепотка;

ванилин — щепотка;

сахар — 1-2 ст. л.;

сода — 1 ч. л. без верха (или с горкой разрыхлителя);

мука — примерно 320 г;

масло для жарки.

Способ приготовления

В миску влить теплый кефир, добавить яйцо, щепотку соли, ванилин, сахар и соду. Просеять муку, сначала всыпать половину, тщательно перемешать и оценить консистенцию теста. Если тесто все еще жидковатое, постепенно добавить остальную муку. Оно должно оставаться вязким и медленно спадать с ложки.

Тесто для оладий. Фото: gospodynka.com.ua

Сковородку немного смазать маслом и хорошо разогреть на минимальном огне. Выкладывать тесто ложкой, формируя аккуратные оладьи. Когда края подрумянятся, осторожно перевернуть на другую сторону и обжарить до золотистой корочки.

Оладьи на сковороде. Фото: gospodynka.com.ua

Готовые оладьи выложить на бумажное полотенце, чтобы убрать лишнее масло. Подавайте теплыми с любимым джемом, медом или сметаной.

Готовые оладьи. Фото: gospodynka.com.ua

Теплые, ароматные и воздушные оладьи "600" станут идеальным началом дня и подарят хорошее настроение всей семье.

