Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Live Видео
КомпанииВоенная экономикаПсихологияИнвестицииШтабДом и огородРынок трудаTravelКультМодаРынок недвижимостиТехноДеньги ВСУЖизньГороскопFashionПутешествияПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомТранспортАвтоКино и сериалыМетеоПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Евровидение
Жизнь
Кино
Львов
Мобилизация
Новости дня
Олимпиада
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Рецепт оладий "600": это супер рецет №1 завтрак

Рецепт оладий "600": это супер рецет №1 завтрак

Ua ru
Дата публикации 16 марта 2026 05:04
Оладьи 600 — рецепт воздушных и ароматных оладий на завтрак
Оладьи на сковороде. Фото: gospodynka.com.ua

Оладьи "600" — классический завтрак, который получается воздушным, ароматным и нежным внутри. Идеально подходят для завтрака, подавайте их теплыми с джемом или медом. Рецепт простой и проверенный, гарантирует идеальную консистенцию и золотистую корочку.

Рецепт опубликовала Gospodynka, передает Новини.LIVE.

Реклама


Вам понадобится:

  • кефир теплый — 400 г;
  • яйцо комнатной температуры — 1 шт.;
  • соль — щепотка;
  • ванилин — щепотка;
  • сахар — 1-2 ст. л.;
  • сода — 1 ч. л. без верха (или с горкой разрыхлителя);
  • мука — примерно 320 г;
  • масло для жарки.

Способ приготовления

В миску влить теплый кефир, добавить яйцо, щепотку соли, ванилин, сахар и соду. Просеять муку, сначала всыпать половину, тщательно перемешать и оценить консистенцию теста. Если тесто все еще жидковатое, постепенно добавить остальную муку. Оно должно оставаться вязким и медленно спадать с ложки.

Тесто для оладий. Фото: gospodynka.com.ua

Сковородку немного смазать маслом и хорошо разогреть на минимальном огне. Выкладывать тесто ложкой, формируя аккуратные оладьи. Когда края подрумянятся, осторожно перевернуть на другую сторону и обжарить до золотистой корочки.

Оладьи на сковороде. Фото: gospodynka.com.ua

Готовые оладьи выложить на бумажное полотенце, чтобы убрать лишнее масло. Подавайте теплыми с любимым джемом, медом или сметаной.

Готовые оладьи. Фото: gospodynka.com.ua

Теплые, ароматные и воздушные оладьи "600" станут идеальным началом дня и подарят хорошее настроение всей семье.

Предлагаем ознакомиться с нашей подборкой простых и вкусных завтраков, которые идеально подходят для того, чтобы сытно начать свой день

Пышные пончики из 1 пачки творога без дрожжей

Ленивая пицца за 15 минут на завтрак — понадобится 3 тортилья.

Рецепт завтрака из картофеля — теперь №1 в списке пожеланий.

Юлия Щербак - Редактор
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации