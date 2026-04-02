Быстрые чудо-оладьи за 10 минут: рецепт на завтрак
Дата публикации 2 апреля 2026 05:04
Жареные оладьи. Фото: smachnenke.com.ua
Эти оладьи — идеальное решение для быстрого завтрака. Сочетание яиц, рыбы и нежного теста создает насыщенный и сбалансированный вкус. Блюдо готовится за считанные минуты, но получается очень сытным. Простой рецепт, который выручит в любой день.
Рецепт опубликовали Smachnenke, передает Новини.LIVE.
Вам понадобится:
- яйца — 3 шт.;
- помидор — 1 шт.;
- рыба консервированная — 200 г;
- кефир — 150 г;
- соль — 0,5 ч. ложки;
- мука — 150 г;
- разрыхлитель — 1 ч. ложка.
Способ приготовления
- Два яйца отварить и нарезать кубиками, помидор также нарезать, рыбу размять.
- В кефир добавить соль и одно яйцо, перемешать, добавить муку с разрыхлителем и замесить тесто.
- Добавить подготовленные ингредиенты, перемешать до однородности.
- Выкладывать массу на сковородку с маслом и готовить оладьи по 3-4 минуты с каждой стороны до румяной корочки.
