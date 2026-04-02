Главная Вкус Быстрые чудо-оладьи за 10 минут: рецепт на завтрак

Быстрые чудо-оладьи за 10 минут: рецепт на завтрак

Ua ru
Дата публикации 2 апреля 2026 05:04
Жареные оладьи. Фото: smachnenke.com.ua

Эти оладьи — идеальное решение для быстрого завтрака. Сочетание яиц, рыбы и нежного теста создает насыщенный и сбалансированный вкус. Блюдо готовится за считанные минуты, но получается очень сытным. Простой рецепт, который выручит в любой день.

Рецепт опубликовали Smachnenke, передает Новини.LIVE.

Вам понадобится:

  • яйца — 3 шт.;
  • помидор — 1 шт.;
  • рыба консервированная — 200 г;
  • кефир — 150 г;
  • соль — 0,5 ч. ложки;
  • мука — 150 г;
  • разрыхлитель — 1 ч. ложка.
рецепт оладок на сніданок
Оладьи на завтрак. Фото: smachnenke.com.ua

Способ приготовления

  1. Два яйца отварить и нарезать кубиками, помидор также нарезать, рыбу размять.
  2. В кефир добавить соль и одно яйцо, перемешать, добавить муку с разрыхлителем и замесить тесто.
  3. Добавить подготовленные ингредиенты, перемешать до однородности.
  4. Выкладывать массу на сковородку с маслом и готовить оладьи по 3-4 минуты с каждой стороны до румяной корочки.

Юлия Щербак - Редактор
Автор:
Юлия Щербак
