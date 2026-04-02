Быстрые чудо-оладьи за 10 минут: рецепт на завтрак

Жареные оладьи. Фото: smachnenke.com.ua

Эти оладьи — идеальное решение для быстрого завтрака. Сочетание яиц, рыбы и нежного теста создает насыщенный и сбалансированный вкус. Блюдо готовится за считанные минуты, но получается очень сытным. Простой рецепт, который выручит в любой день.

Рецепт опубликовали Smachnenke, передает Новини.LIVE.

Вам понадобится:

яйца — 3 шт.;

помидор — 1 шт.;

рыба консервированная — 200 г;

кефир — 150 г;

соль — 0,5 ч. ложки;

мука — 150 г;

разрыхлитель — 1 ч. ложка.

Оладьи на завтрак. Фото: smachnenke.com.ua

Способ приготовления

Два яйца отварить и нарезать кубиками, помидор также нарезать, рыбу размять. В кефир добавить соль и одно яйцо, перемешать, добавить муку с разрыхлителем и замесить тесто. Добавить подготовленные ингредиенты, перемешать до однородности. Выкладывать массу на сковородку с маслом и готовить оладьи по 3-4 минуты с каждой стороны до румяной корочки.

