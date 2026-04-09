Сніданок з яблук за 10 хвилин: готуються простіше ніж оладки

Яблучні оладки. Фото: gospodynka.com.ua

Коли хочеться швидкого і смачного сніданку, цей рецепт стане справжньою знахідкою. Мінімум інгредієнтів, простий спосіб приготування і вже за кілька хвилин на столі ароматна страва з ніжною текстурою. Такий варіант легко замінить класичні оладки і приємно здивує своїм смаком.

Рецепт опублікувала Gospodynka, передає Новини.LIVE.

Вам знадобиться:

яйця — 4 шт.;

цукор — 80 г;

ванільний цукор — 10 г;

борошно — 100 г;

розпушувач — 1 ч. л.;

цедра лимона — 0,5 шт.;

яблука — 6 шт.;

коньяк — 50 г;

олія — для смаження;

цукрова пудра — за смаком;

кориця — за смаком.

Приготування оладків. Фото: gospodynka.com.ua

Спосіб приготування

Очистити яблука від шкірки, видалити серцевину та нарізати кружечками. Додати коньяк і залишити на деякий час, щоб вони стали ароматнішими. Збити яйця з цукром і ванільним цукром до пишної світлої маси. Додати борошно, розпушувач і цедру лимона, обережно перемішати до однорідності. Кожен шматочок яблука спочатку обваляти в борошні, потім занурити в тісто. Обсмажити на розігрітій пательні з олією до рум’яної скоринки з обох боків.

