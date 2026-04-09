Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Колонки Live Відео
КомпаніїВійськова економікаПсихологіяІнвестиціїШтабДім та городГламурРинок праціМодаTravelКультРинок нерухомостіТехноГроші ЗСУЖиттяГороскопFashionМандриПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімТранспортАвтоКіно та серіалиМетеоПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняКулінаріяСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДача

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Життя
Кіно
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Олімпіада
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Смак Сніданок з яблук за 10 хвилин: готується простіше ніж оладки

Ua ru
Дата публікації: 9 квітня 2026 23:04
Сніданок з яблук за 10 хвилин: готуються простіше ніж оладки
Яблучні оладки. Фото: gospodynka.com.ua

Коли хочеться швидкого і смачного сніданку, цей рецепт стане справжньою знахідкою. Мінімум інгредієнтів, простий спосіб приготування і вже за кілька хвилин на столі ароматна страва з ніжною текстурою. Такий варіант легко замінить класичні оладки і приємно здивує своїм смаком.

Рецепт опублікувала Gospodynka, передає Новини.LIVE.

Вам знадобиться:

  • яйця — 4 шт.;
  • цукор — 80 г;
  • ванільний цукор — 10 г;
  • борошно — 100 г;
  • розпушувач — 1 ч. л.;
  • цедра лимона — 0,5 шт.;
  • яблука — 6 шт.;
  • коньяк — 50 г;
  • олія — для смаження;
  • цукрова пудра — за смаком;
  • кориця — за смаком.
рецепт яблучних оладків
Приготування оладків. Фото: gospodynka.com.ua

Спосіб приготування

  1. Очистити яблука від шкірки, видалити серцевину та нарізати кружечками.
  2. Додати коньяк і залишити на деякий час, щоб вони стали ароматнішими.
  3. Збити яйця з цукром і ванільним цукром до пишної світлої маси.
  4. Додати борошно, розпушувач і цедру лимона, обережно перемішати до однорідності.
  5. Кожен шматочок яблука спочатку обваляти в борошні, потім занурити в тісто.
  6. Обсмажити на розігрітій пательні з олією до рум’яної скоринки з обох боків.

Пропонуємо ознайомитись із нашою добіркою простих та смачних сніданків, які ідеально підходять для того, щоб ситно розпочати свій день

Пишні пончики з 1 пачки сиру без дріжджів 

Лінива піца за 15 хвилин на сніданок — знадобиться 3 тортильї. 

Читайте також:

Рецепт сніданку з картоплі — тепер №1 у списку побажань. 

яблука рецепт оладки панкейки рецепт сніданка
Юлія Щербак - Редактор
Автор:
Юлія Щербак
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації