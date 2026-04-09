Сніданок з яблук за 10 хвилин: готуються простіше ніж оладки

Сніданок з яблук за 10 хвилин: готується простіше ніж оладки
Дата публікації: 9 квітня 2026 23:04
Коли хочеться швидкого і смачного сніданку, цей рецепт стане справжньою знахідкою. Мінімум інгредієнтів, простий спосіб приготування і вже за кілька хвилин на столі ароматна страва з ніжною текстурою. Такий варіант легко замінить класичні оладки і приємно здивує своїм смаком.
Рецепт опублікувала Gospodynka, передає Новини.LIVE.
Вам знадобиться:
- яйця — 4 шт.;
- цукор — 80 г;
- ванільний цукор — 10 г;
- борошно — 100 г;
- розпушувач — 1 ч. л.;
- цедра лимона — 0,5 шт.;
- яблука — 6 шт.;
- коньяк — 50 г;
- олія — для смаження;
- цукрова пудра — за смаком;
- кориця — за смаком.
Спосіб приготування
- Очистити яблука від шкірки, видалити серцевину та нарізати кружечками.
- Додати коньяк і залишити на деякий час, щоб вони стали ароматнішими.
- Збити яйця з цукром і ванільним цукром до пишної світлої маси.
- Додати борошно, розпушувач і цедру лимона, обережно перемішати до однорідності.
- Кожен шматочок яблука спочатку обваляти в борошні, потім занурити в тісто.
- Обсмажити на розігрітій пательні з олією до рум’яної скоринки з обох боків.
