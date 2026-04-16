Оладьи, как булочки за 5 минут на завтрак: быстрый рецепт без дрожжей

Оладьи, как булочки за 5 минут на завтрак: быстрый рецепт без дрожжей

Дата публикации 16 апреля 2026 05:04
Пышные оладьи, как булочки за 5 минут на завтрак: быстрый рецепт без дрожжей
Оладьи на сковороде. Фото: smachnenke.com.ua

Эти оладьи получаются настолько пышными, что больше напоминают нежные булочки. Готовятся быстро, без дрожжей и лишних хлопот. Идеальный вариант для теплого домашнего завтрака.

Рецепт опубликовали Smachnenke, передает Новини.LIVE.

Вам понадобится:

  • кефир — 400 мл.;
  • мука — 300 г;
  • сахар — 2 ст. л.;
  • соль — 1 ч. л.;
  • сода — 1 ч. л.;
  • яйцо — 1 шт.
Тесто для оладий. Фото: smachnenke.com.ua

Способ приготовления

  1. Яйцо смешать с сахаром и солью. Кефир слегка подогреть до 35-40 °C и добавить к смеси, перемешать.
  2. Добавить муку, замешать тесто, после чего добавить соду и еще раз аккуратно перемешать. Накрыть и оставить на 5 минут.
  3. На разогретую сковороду с маслом выкладывать тесто ложкой, не перемешивая его повторно.
  4. Жарить под крышкой на слабом огне по 2-3 минуты с каждой стороны до румяности.
  5. Готовые оладьи выложить на бумажное полотенце.

Юлия Щербак - Редактор
Юлия Щербак
