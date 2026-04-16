Пышные оладьи, как булочки за 5 минут на завтрак: быстрый рецепт без дрожжей

Оладьи на сковороде. Фото: smachnenke.com.ua

Эти оладьи получаются настолько пышными, что больше напоминают нежные булочки. Готовятся быстро, без дрожжей и лишних хлопот. Идеальный вариант для теплого домашнего завтрака.

Рецепт опубликовали Smachnenke, передает Новини.LIVE.

Вам понадобится:

кефир — 400 мл.;

мука — 300 г;

сахар — 2 ст. л.;

соль — 1 ч. л.;

сода — 1 ч. л.;

яйцо — 1 шт.

Тесто для оладий. Фото: smachnenke.com.ua

Способ приготовления

Яйцо смешать с сахаром и солью. Кефир слегка подогреть до 35-40 °C и добавить к смеси, перемешать. Добавить муку, замешать тесто, после чего добавить соду и еще раз аккуратно перемешать. Накрыть и оставить на 5 минут. На разогретую сковороду с маслом выкладывать тесто ложкой, не перемешивая его повторно. Жарить под крышкой на слабом огне по 2-3 минуты с каждой стороны до румяности. Готовые оладьи выложить на бумажное полотенце.

Предлагаем ознакомиться с нашей подборкой простых и вкусных завтраков, которые идеально подходят для того, чтобы сытно начать свой день

Пышные пончики из 1 пачки творога без дрожжей

Ленивая пицца за 15 минут на завтрак — понадобится 3 тортилья.

Читайте также:

Рецепт завтрака из картофеля — теперь №1 в списке пожеланий.