Пышные оладьи, как булочки за 5 минут на завтрак: быстрый рецепт без дрожжей

Оладьи, как булочки за 5 минут на завтрак: быстрый рецепт без дрожжей
Дата публикации 16 апреля 2026 05:04
Оладьи на сковороде. Фото: smachnenke.com.ua
Эти оладьи получаются настолько пышными, что больше напоминают нежные булочки. Готовятся быстро, без дрожжей и лишних хлопот. Идеальный вариант для теплого домашнего завтрака.
Рецепт опубликовали Smachnenke, передает Новини.LIVE.
Вам понадобится:
- кефир — 400 мл.;
- мука — 300 г;
- сахар — 2 ст. л.;
- соль — 1 ч. л.;
- сода — 1 ч. л.;
- яйцо — 1 шт.
Способ приготовления
- Яйцо смешать с сахаром и солью. Кефир слегка подогреть до 35-40 °C и добавить к смеси, перемешать.
- Добавить муку, замешать тесто, после чего добавить соду и еще раз аккуратно перемешать. Накрыть и оставить на 5 минут.
- На разогретую сковороду с маслом выкладывать тесто ложкой, не перемешивая его повторно.
- Жарить под крышкой на слабом огне по 2-3 минуты с каждой стороны до румяности.
- Готовые оладьи выложить на бумажное полотенце.
