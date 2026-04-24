Оладьи на завтрак за 10 минут: понадобится 200 г творога и 1 стакан кефира

Оладьи на завтрак. Фото: smachnenke.com.ua

Этот рецепт — настоящая находка для быстрого завтрака. Оладьи получаются нежными, воздушными и ароматными, а готовятся буквально за несколько минут.

Рецепт опубликовали Smachnenke, передает Новини.LIVE.

Вам понадобится:

творог — 200 г;

кефир — 1 стакан;

яйцо — 1 шт.;

сахар — 2-3 ст. л.;

ванилин — щепотка;

соль — щепотка;

сода — 0,5 ч. л.;

мука — 5-6 ст. л.;

яблоко или изюм — по желанию;

масло — для жарки.

Приготовление оладий. Фото: smachnenke.com.ua

Способ приготовления

Творог смешать с яйцом и сахаром, добавить соль, ванилин и соду. Влить кефир и перемешать до однородности. Постепенно добавить муку, чтобы тесто стало густым. По желанию добавить яблоко или изюм. Выкладывать тесто ложкой на разогретую сковородку с маслом и жарить с обеих сторон до румяной корочки.

Ваша пробная версия Premium закончилась