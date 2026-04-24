Оладьи на завтрак за 10 минут: понадобится 200 г творога и 1 стакан кефира

Дата публикации 24 апреля 2026 05:04
Оладьи на завтрак. Фото: smachnenke.com.ua

Этот рецепт — настоящая находка для быстрого завтрака. Оладьи получаются нежными, воздушными и ароматными, а готовятся буквально за несколько минут.

Рецепт опубликовали Smachnenke, передает Новини.LIVE.

Вам понадобится:

  • творог — 200 г;
  • кефир — 1 стакан;
  • яйцо — 1 шт.;
  • сахар — 2-3 ст. л.;
  • ванилин — щепотка;
  • соль — щепотка;
  • сода — 0,5 ч. л.;
  • мука — 5-6 ст. л.;
  • яблоко или изюм — по желанию;
  • масло — для жарки.
Приготовление оладий. Фото: smachnenke.com.ua

Способ приготовления

  1. Творог смешать с яйцом и сахаром, добавить соль, ванилин и соду. Влить кефир и перемешать до однородности.
  2. Постепенно добавить муку, чтобы тесто стало густым. По желанию добавить яблоко или изюм.
  3. Выкладывать тесто ложкой на разогретую сковородку с маслом и жарить с обеих сторон до румяной корочки.

Предлагаем ознакомиться с нашей подборкой простых и вкусных завтраков, которые идеально подходят для того, чтобы сытно начать свой день

Пышные пончики из 1 пачки творога без дрожжей

Ленивая пицца за 15 минут на завтрак — понадобится 3 тортилья.

Читайте также:

Рецепт завтрака из картофеля — теперь №1 в списке пожеланий.

Юлия Щербак - Редактор
Юлия Щербак
