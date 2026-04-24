Оладьи на завтрак за 10 минут: понадобится 200 г творога и 1 стакан кефира
Дата публикации 24 апреля 2026 05:04
Оладьи на завтрак.
Этот рецепт — настоящая находка для быстрого завтрака. Оладьи получаются нежными, воздушными и ароматными, а готовятся буквально за несколько минут.
Рецепт опубликовали Smachnenke, передает Новини.LIVE.
Вам понадобится:
- творог — 200 г;
- кефир — 1 стакан;
- яйцо — 1 шт.;
- сахар — 2-3 ст. л.;
- ванилин — щепотка;
- соль — щепотка;
- сода — 0,5 ч. л.;
- мука — 5-6 ст. л.;
- яблоко или изюм — по желанию;
- масло — для жарки.
Способ приготовления
- Творог смешать с яйцом и сахаром, добавить соль, ванилин и соду. Влить кефир и перемешать до однородности.
- Постепенно добавить муку, чтобы тесто стало густым. По желанию добавить яблоко или изюм.
- Выкладывать тесто ложкой на разогретую сковородку с маслом и жарить с обеих сторон до румяной корочки.
