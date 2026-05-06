Главная Вкус Завтрак из лаваша, который исчезает за 1 минуту: понадобится 3 яйца

Дата публикации 6 мая 2026 05:04
Завтрак из лаваша за 15 минут: хрустящий рулет с сыром и начинкой
Лаваш с начинкой. Фото: smachnenke.com.ua

Этот рецепт — настоящая находка, когда нужно быстро приготовить что-то вкусное и сытное. Хрустящий лаваш, тягучий сыр и сочная начинка создают идеальное сочетание, которое нравится всем. Готовится буквально за считанные минуты, а выглядит как полноценное горячее блюдо. Идеальный вариант для завтрака или быстрого перекуса без лишних хлопот.

Рецепт опубликовали Smachnenke, передает Новини.LIVE.

Вам понадобится:

  • лаваш — 200 г;
  • сыр — 150-200 г;
  • колбаса/сосиски/курица — 150 г;
  • зеленый лук или другая зелень — по вкусу;
  • кетчуп — по вкусу.

Для заливки:

  • яйца — 3 шт.;
  • молоко — 50-80 мл.;
  • соль — по вкусу;
  • перец черный молотый — по вкусу.
Рулетики с начинкой. Фото: smachnenke.com.ua

Способ приготовления

  1. Лаваш развернуть, смазать кетчупом и равномерно посыпать тертым сыром.
  2. Добавить нарезанную колбасу или другое мясо, посыпать зеленью и еще раз добавить немного сыра.
  3. Скрутить лаваш в рулет и нарезать порционными кусочками.
  4. Выложить в форму, слегка смазанную растительным маслом.
  5. Отдельно смешать яйца с молоком, солью и перцем, после чего залить рулетики.
  6. Выпекать при температуре 170°C примерно 10-15 минут до румяной корочки.

Пышные пончики из 1 пачки творога без дрожжей

Юлия Щербак - Редактор
Юлия Щербак
