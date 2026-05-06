Завтрак из лаваша за 15 минут: хрустящий рулет с сыром и начинкой

Лаваш с начинкой. Фото: smachnenke.com.ua

Этот рецепт — настоящая находка, когда нужно быстро приготовить что-то вкусное и сытное. Хрустящий лаваш, тягучий сыр и сочная начинка создают идеальное сочетание, которое нравится всем. Готовится буквально за считанные минуты, а выглядит как полноценное горячее блюдо. Идеальный вариант для завтрака или быстрого перекуса без лишних хлопот.

Вам понадобится:

лаваш — 200 г;

сыр — 150-200 г;

колбаса/сосиски/курица — 150 г;

зеленый лук или другая зелень — по вкусу;

кетчуп — по вкусу.

Для заливки:

яйца — 3 шт.;

молоко — 50-80 мл.;

соль — по вкусу;

перец черный молотый — по вкусу.

Способ приготовления

Лаваш развернуть, смазать кетчупом и равномерно посыпать тертым сыром. Добавить нарезанную колбасу или другое мясо, посыпать зеленью и еще раз добавить немного сыра. Скрутить лаваш в рулет и нарезать порционными кусочками. Выложить в форму, слегка смазанную растительным маслом. Отдельно смешать яйца с молоком, солью и перцем, после чего залить рулетики. Выпекать при температуре 170°C примерно 10-15 минут до румяной корочки.

