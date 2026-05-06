Завтрак из лаваша за 15 минут: хрустящий рулет с сыром и начинкой

Завтрак из лаваша, который исчезает за 1 минуту: понадобится 3 яйца
Дата публикации 6 мая 2026 05:04
Лаваш с начинкой. Фото: smachnenke.com.ua
Этот рецепт — настоящая находка, когда нужно быстро приготовить что-то вкусное и сытное. Хрустящий лаваш, тягучий сыр и сочная начинка создают идеальное сочетание, которое нравится всем. Готовится буквально за считанные минуты, а выглядит как полноценное горячее блюдо. Идеальный вариант для завтрака или быстрого перекуса без лишних хлопот.
Рецепт опубликовали Smachnenke, передает Новини.LIVE.
Вам понадобится:
- лаваш — 200 г;
- сыр — 150-200 г;
- колбаса/сосиски/курица — 150 г;
- зеленый лук или другая зелень — по вкусу;
- кетчуп — по вкусу.
Для заливки:
- яйца — 3 шт.;
- молоко — 50-80 мл.;
- соль — по вкусу;
- перец черный молотый — по вкусу.
Способ приготовления
- Лаваш развернуть, смазать кетчупом и равномерно посыпать тертым сыром.
- Добавить нарезанную колбасу или другое мясо, посыпать зеленью и еще раз добавить немного сыра.
- Скрутить лаваш в рулет и нарезать порционными кусочками.
- Выложить в форму, слегка смазанную растительным маслом.
- Отдельно смешать яйца с молоком, солью и перцем, после чего залить рулетики.
- Выпекать при температуре 170°C примерно 10-15 минут до румяной корочки.
