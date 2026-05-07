Горячие бутерброды на завтрак за 4 минуты: быстрый рецепт

Горячие бутерброды на завтрак за 4 минуты: быстрый рецепт

Дата публикации 7 мая 2026 05:04
Горячие бутерброды. Фото: smachnenke.com.ua

Когда времени мало, а хочется чего-то вкусного и сытного — этот рецепт спасает. Простое сочетание сыра, яиц и хлеба превращается в ароматный завтрак с хрустящей корочкой. Идеальный вариант для быстрого начала дня.

Рецепт опубликовали Smachnenke, передает Новини.LIVE.

Вам понадобится:

  • хлеб — 8 ломтиков;
  • сыр — 120 г;
  • яйца — 2 шт.;
  • сметана — 1 ст. л.;
  • лук — 1 шт.;
  • соль — по вкусу;
  • перец черный молотый — по вкусу;
  • масло — для жарки.
рецепт гарячих бутербродів
Приготовление бутербродов. Фото: smachnenke.com.ua

Способ приготовления

  1. Яйца смешать со сметаной, солью и перцем до однородности.
  2. Добавить мелко нарезанный лук и натертый сыр, перемешать.
  3. Полученную массу выложить на ломтики хлеба и равномерно распределить.
  4. Выложить бутерброды на разогретую сковороду начинкой вниз и жарить 3-4 минуты до румяной корочки. Перевернуть и подрумянить с другой стороны.

