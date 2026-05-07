Горячие бутерброды на завтрак за 4 минуты: быстрый рецепт

Горячие бутерброды. Фото: smachnenke.com.ua

Когда времени мало, а хочется чего-то вкусного и сытного — этот рецепт спасает. Простое сочетание сыра, яиц и хлеба превращается в ароматный завтрак с хрустящей корочкой. Идеальный вариант для быстрого начала дня.

Рецепт опубликовали Smachnenke, передает Новини.LIVE.

Вам понадобится:

хлеб — 8 ломтиков;

сыр — 120 г;

яйца — 2 шт.;

сметана — 1 ст. л.;

лук — 1 шт.;

соль — по вкусу;

перец черный молотый — по вкусу;

масло — для жарки.

Приготовление бутербродов. Фото: smachnenke.com.ua

Способ приготовления

Яйца смешать со сметаной, солью и перцем до однородности. Добавить мелко нарезанный лук и натертый сыр, перемешать. Полученную массу выложить на ломтики хлеба и равномерно распределить. Выложить бутерброды на разогретую сковороду начинкой вниз и жарить 3-4 минуты до румяной корочки. Перевернуть и подрумянить с другой стороны.

Предлагаем ознакомиться с нашей подборкой простых и вкусных завтраков, которые идеально подходят для того, чтобы сытно начать свой день

Пышные пончики из 1 пачки творога без дрожжей

Ленивая пицца за 15 минут на завтрак — понадобится 3 тортилья.

Читайте также:

Рецепт завтрака из картофеля — теперь №1 в списке пожеланий.