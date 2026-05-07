Горячие бутерброды на завтрак за 4 минуты: быстрый рецепт
Ua ru
Дата публикации 7 мая 2026 05:04
Горячие бутерброды. Фото: smachnenke.com.ua
Когда времени мало, а хочется чего-то вкусного и сытного — этот рецепт спасает. Простое сочетание сыра, яиц и хлеба превращается в ароматный завтрак с хрустящей корочкой. Идеальный вариант для быстрого начала дня.
Рецепт опубликовали Smachnenke, передает Новини.LIVE.
Вам понадобится:
- хлеб — 8 ломтиков;
- сыр — 120 г;
- яйца — 2 шт.;
- сметана — 1 ст. л.;
- лук — 1 шт.;
- соль — по вкусу;
- перец черный молотый — по вкусу;
- масло — для жарки.
Способ приготовления
- Яйца смешать со сметаной, солью и перцем до однородности.
- Добавить мелко нарезанный лук и натертый сыр, перемешать.
- Полученную массу выложить на ломтики хлеба и равномерно распределить.
- Выложить бутерброды на разогретую сковороду начинкой вниз и жарить 3-4 минуты до румяной корочки. Перевернуть и подрумянить с другой стороны.
Предлагаем ознакомиться с нашей подборкой простых и вкусных завтраков, которые идеально подходят для того, чтобы сытно начать свой день
Пышные пончики из 1 пачки творога без дрожжей
Ленивая пицца за 15 минут на завтрак — понадобится 3 тортилья.
Читайте также:
Рецепт завтрака из картофеля — теперь №1 в списке пожеланий.
Реклама