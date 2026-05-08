Главная Вкус Чудо-оладьи на завтрак за 10 минут: сытные и невероятно вкусные

Чудо-оладьи на завтрак за 10 минут: сытные и невероятно вкусные

Дата публикации 8 мая 2026 05:04
Оладьи на завтрак. Фото: smachnenke.com.ua

Эти необычные оладьи станут настоящей находкой для быстрого и сытного завтрака. Благодаря сочетанию яиц, рыбных консервов и помидоров они получаются очень ароматными, нежными внутри и румяными снаружи. Готовятся буквально за несколько минут из простых продуктов, которые часто есть дома.

Рецепт опубликовали Smachnenke, передает Новини.LIVE.

Вам понадобится:

  • яйца — 3 шт.;
  • помидор — 1 шт.;
  • консервированная горбуша или скумбрия — 200 г;
  • кефир — 150 г;
  • соль — ½ ч. л.;
  • мука — 150 г;
  • разрыхлитель — 1 ч. л.
Жареные оладьи. Фото: smachnenke.com.ua

Способ приготовления

  1. Два яйца отварить и нарезать мелкими кубиками.
  2. Помидор также нарезать, а рыбные консервы размять вилкой.
  3. В кефир добавить соль и одно яйцо, перемешать. Всыпать муку с разрыхлителем и замесить густое тесто.
  4. Добавить в тесто рыбу, яйца и помидор, хорошо перемешать.
  5. Выкладывать массу ложкой на разогретую сковороду с маслом и жарить оладьи до золотистой корочки с обеих сторон.

Юлия Щербак - Редактор
Юлия Щербак
