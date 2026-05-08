Чудо-оладьи на завтрак за 10 минут: сытные и невероятно вкусные
Дата публикации 8 мая 2026 05:04
Оладьи на завтрак.
Эти необычные оладьи станут настоящей находкой для быстрого и сытного завтрака. Благодаря сочетанию яиц, рыбных консервов и помидоров они получаются очень ароматными, нежными внутри и румяными снаружи. Готовятся буквально за несколько минут из простых продуктов, которые часто есть дома.
Рецепт опубликовали Smachnenke, передает Новини.LIVE.
Вам понадобится:
- яйца — 3 шт.;
- помидор — 1 шт.;
- консервированная горбуша или скумбрия — 200 г;
- кефир — 150 г;
- соль — ½ ч. л.;
- мука — 150 г;
- разрыхлитель — 1 ч. л.
Способ приготовления
- Два яйца отварить и нарезать мелкими кубиками.
- Помидор также нарезать, а рыбные консервы размять вилкой.
- В кефир добавить соль и одно яйцо, перемешать. Всыпать муку с разрыхлителем и замесить густое тесто.
- Добавить в тесто рыбу, яйца и помидор, хорошо перемешать.
- Выкладывать массу ложкой на разогретую сковороду с маслом и жарить оладьи до золотистой корочки с обеих сторон.
