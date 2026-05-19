Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабДом и огородРынок трудаМир туризмаМодаКультРынок недвижимостиТехноШоу-бизнес --Деньги ВСУМентальное здоровьеЭкономика 2024ГороскопFashionЕвровидениеФинансистНацотборМобилизацияПередоваяПутешествияПризывЭкономистТрадицииВалютаПогодаПолитикаВойнаВоенная экономикаОлимпиадаLifeЖизньВкусРецептыПутеводительТранспортГрядкаАвтоКино и сериалыМетеоМедцентрСаморазвитиеСтильПромоНедвижимостьЭксклюзивХроникиВойскоЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирЛайфхакиДеньгиВоенныйСегодняНаукаСветЕдаWowЖивотныеСадВСУSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartБоксЗдоровьеУкраина АрхивОгоРезервКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовГламурЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняКулинарияСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Гламур
Дом и огород
Евровидение
Кино
Львов
Мобилизация
Новости дня
Политика
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Вкус Пышные оладьи на кефире без яиц на завтрак: получаются с первого раза

Пышные оладьи на кефире без яиц на завтрак: получаются с первого раза

Ua ru
Дата публикации 19 мая 2026 05:04
Пышные оладьи на кефире без яиц на завтрак: получаются с первого раза
Оладьи на завтрак. Фото: smachnenke.com.ua

Эти оладьи легко получаются даже у тех, кто редко работает с тестом и постоянно переживает, что они не поднимутся. Благодаря кефиру и простому способу приготовления тесто становится воздушным, а сами оладьи — высокими, мягкими и очень нежными внутри. Они прекрасно держат форму, имеют аппетитную золотистую корочку и приятный домашний аромат.

Рецепт опубликовали Smachnenke, передает Новини.LIVE.

Вам понадобится:

  • кефир — 600 мл.;
  • соль — 1 ч. л.;
  • сахар — 2 ч. л.;
  • сода — 1 ч. л.;
  • мука — 300-350 г;
  • зелень — по вкусу;
  • масло — для жарки.
рецепт оладок на сніданок
Жареные оладьи. Фото: smachnenke.com.ua

Способ приготовления

  1. В кефир добавить соль и сахар, после чего постепенно всыпать просеянную муку и перемешать до густой консистенции.
  2. Добавить соду и мелко нарезанную зелень, еще раз аккуратно перемешать.
  3. Оставить тесто примерно на 20 минут, не перемешивая повторно.
  4. На хорошо разогретой сковороде разогреть масло, выкладывать тесто ложкой и обжарить оладьи с обеих сторон до золотистой корочки.
  5. Готовые оладьи выложить на бумажное полотенце, чтобы убрать лишнее масло.

Предлагаем ознакомиться с нашей подборкой простых и вкусных завтраков, которые идеально подходят для того, чтобы сытно начать свой день

Пышные пончики из 1 пачки творога без дрожжей

Ленивая пицца за 15 минут на завтрак — понадобится 3 тортилья.

Читайте также:

Рецепт завтрака из картофеля — теперь №1 в списке пожеланий.

рецепт оладьи идея для завтрака
Юлия Щербак - Редактор
Автор:
Юлия Щербак
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации