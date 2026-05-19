Пышные оладьи на кефире без яиц на завтрак: получаются с первого раза

Оладьи на завтрак. Фото: smachnenke.com.ua

Эти оладьи легко получаются даже у тех, кто редко работает с тестом и постоянно переживает, что они не поднимутся. Благодаря кефиру и простому способу приготовления тесто становится воздушным, а сами оладьи — высокими, мягкими и очень нежными внутри. Они прекрасно держат форму, имеют аппетитную золотистую корочку и приятный домашний аромат.

Рецепт опубликовали Smachnenke, передает Новини.LIVE.

Вам понадобится:

кефир — 600 мл.;

соль — 1 ч. л.;

сахар — 2 ч. л.;

сода — 1 ч. л.;

мука — 300-350 г;

зелень — по вкусу;

масло — для жарки.

Жареные оладьи. Фото: smachnenke.com.ua

Способ приготовления

В кефир добавить соль и сахар, после чего постепенно всыпать просеянную муку и перемешать до густой консистенции. Добавить соду и мелко нарезанную зелень, еще раз аккуратно перемешать. Оставить тесто примерно на 20 минут, не перемешивая повторно. На хорошо разогретой сковороде разогреть масло, выкладывать тесто ложкой и обжарить оладьи с обеих сторон до золотистой корочки. Готовые оладьи выложить на бумажное полотенце, чтобы убрать лишнее масло.

