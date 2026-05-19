Пышные оладьи на кефире без яиц на завтрак: получаются с первого раза
Дата публикации 19 мая 2026 05:04
Оладьи на завтрак. Фото: smachnenke.com.ua
Эти оладьи легко получаются даже у тех, кто редко работает с тестом и постоянно переживает, что они не поднимутся. Благодаря кефиру и простому способу приготовления тесто становится воздушным, а сами оладьи — высокими, мягкими и очень нежными внутри. Они прекрасно держат форму, имеют аппетитную золотистую корочку и приятный домашний аромат.
Рецепт опубликовали Smachnenke, передает Новини.LIVE.
Вам понадобится:
- кефир — 600 мл.;
- соль — 1 ч. л.;
- сахар — 2 ч. л.;
- сода — 1 ч. л.;
- мука — 300-350 г;
- зелень — по вкусу;
- масло — для жарки.
Способ приготовления
- В кефир добавить соль и сахар, после чего постепенно всыпать просеянную муку и перемешать до густой консистенции.
- Добавить соду и мелко нарезанную зелень, еще раз аккуратно перемешать.
- Оставить тесто примерно на 20 минут, не перемешивая повторно.
- На хорошо разогретой сковороде разогреть масло, выкладывать тесто ложкой и обжарить оладьи с обеих сторон до золотистой корочки.
- Готовые оладьи выложить на бумажное полотенце, чтобы убрать лишнее масло.
