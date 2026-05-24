Главная Вкус Оладьи на завтрак за 10 минут: понадобится 1 яйцо и 1 стакан кефира

Дата публикации 24 мая 2026 03:04
Оладьи на завтрак. Фото: gospodynka.com.ua

Эти оладьи — настоящее спасение, когда хочется быстрого и вкусного завтрака без лишних усилий. Они получаются нежные внутри, с аппетитной румяной корочкой и насыщенным ароматом специй, сыра и колбасы.

Рецепт опубликовала Gospodynka, передает Новини.LIVE.

Вам понадобится:

  • яйцо — 1 шт.;
  • кефир — 250 мл.;
  • соль — 0,5 ч. л.;
  • сушеный чеснок — 0,5 ч. л.;
  • хмели-сунели — 0,5 ч. л.;
  • сода — 0,5 ч. л.;
  • мука — 6 ст. л.;
  • колбаса — 100 г;
  • твердый сыр — 100 г;
  • зеленый лук — 1 пучок;
  • растительное масло — 2 ст. л.
рецепт оладок на сніданок
Приготовление оладий. Фото: gospodynka.com.ua

Способ приготовления

  1. В миске смешать яйцо, кефир, соль и специи. Добавить соду и постепенно всыпать муку, замесить тесто средней густоты.
  2. Колбасу нарезать кубиками, сыр натереть, зелень мелко порубить. Добавить начинку к тесту и хорошо перемешать.
  3. На разогретой сковороде с маслом выкладывать тесто ложкой.
  4. Жарить оладьи с двух сторон до румяной корочки.

Юлия Щербак - Редактор
Автор:
Юлия Щербак
