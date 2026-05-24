Оладьи на завтрак за 10 минут: понадобится 1 яйцо и 1 стакан кефира

Оладьи на завтрак. Фото: gospodynka.com.ua

Эти оладьи — настоящее спасение, когда хочется быстрого и вкусного завтрака без лишних усилий. Они получаются нежные внутри, с аппетитной румяной корочкой и насыщенным ароматом специй, сыра и колбасы.

Рецепт опубликовала Gospodynka, передает Новини.LIVE.

Вам понадобится:

яйцо — 1 шт.;

кефир — 250 мл.;

соль — 0,5 ч. л.;

сушеный чеснок — 0,5 ч. л.;

хмели-сунели — 0,5 ч. л.;

сода — 0,5 ч. л.;

мука — 6 ст. л.;

колбаса — 100 г;

твердый сыр — 100 г;

зеленый лук — 1 пучок;

растительное масло — 2 ст. л.

Приготовление оладий. Фото: gospodynka.com.ua

Способ приготовления

В миске смешать яйцо, кефир, соль и специи. Добавить соду и постепенно всыпать муку, замесить тесто средней густоты. Колбасу нарезать кубиками, сыр натереть, зелень мелко порубить. Добавить начинку к тесту и хорошо перемешать. На разогретой сковороде с маслом выкладывать тесто ложкой. Жарить оладьи с двух сторон до румяной корочки.

