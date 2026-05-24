Оладьи на завтрак за 10 минут: понадобится 1 яйцо и 1 стакан кефира
Дата публикации 24 мая 2026 03:04
Оладьи на завтрак.
Эти оладьи — настоящее спасение, когда хочется быстрого и вкусного завтрака без лишних усилий. Они получаются нежные внутри, с аппетитной румяной корочкой и насыщенным ароматом специй, сыра и колбасы.
Рецепт опубликовала Gospodynka, передает Новини.LIVE.
Вам понадобится:
- яйцо — 1 шт.;
- кефир — 250 мл.;
- соль — 0,5 ч. л.;
- сушеный чеснок — 0,5 ч. л.;
- хмели-сунели — 0,5 ч. л.;
- сода — 0,5 ч. л.;
- мука — 6 ст. л.;
- колбаса — 100 г;
- твердый сыр — 100 г;
- зеленый лук — 1 пучок;
- растительное масло — 2 ст. л.
Способ приготовления
- В миске смешать яйцо, кефир, соль и специи. Добавить соду и постепенно всыпать муку, замесить тесто средней густоты.
- Колбасу нарезать кубиками, сыр натереть, зелень мелко порубить. Добавить начинку к тесту и хорошо перемешать.
- На разогретой сковороде с маслом выкладывать тесто ложкой.
- Жарить оладьи с двух сторон до румяной корочки.
