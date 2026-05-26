Блины "Минутка" на завтрак: понадобится 180 г творога и 500 г кефира

Блины "Минутка". Фото: smachnenke.com.ua

Блины "Минутка" — это быстрый и очень сытный вариант завтрака, который легко готовится из простых ингредиентов. Благодаря сочетанию кефира и творога тесто получается нежным и воздушным. Добавление твердого сыра и зеленого лука делает вкус более насыщенным и ароматным. Такие блины получаются мягкими внутри и с аппетитной корочкой снаружи.

Рецепт опубликовали Smachnenke, передает Новини.LIVE.

Вам понадобится:

кефир — 500 г;

творог кисломолочный — 180 г;

яйца — 2 шт.;

мука — 160 г.;

твердый сыр — 100 г;

зеленый лук — 50 г;

сода — 1 ч. л.;

соль — по вкусу;

масло — для жарки.

Способ приготовления

Творог перебить блендером до однородной текстуры и смешать с кефиром комнатной температуры. Добавить яйца, соль и соду, тщательно перемешать. Постепенно всыпать просеянную муку и замесить тесто без комочков. Влить немного растительного масла, добавить натертый твердый сыр и измельченный зеленый лук, перемешать. На разогретой сковороде жарить блины по несколько минут с каждой стороны до золотистой корочки. Готовые блины получаются мягкие, с дырочками и нежной сырной текстурой.

