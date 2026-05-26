Блины "Минутка" на завтрак: понадобится 180 г творога и 500 г кефира

Блины "Минутка" на завтрак: понадобится 180 г творога и 500 г кефира

Дата публикации 26 мая 2026 05:04
Блины "Минутка". Фото: smachnenke.com.ua

Блины "Минутка" — это быстрый и очень сытный вариант завтрака, который легко готовится из простых ингредиентов. Благодаря сочетанию кефира и творога тесто получается нежным и воздушным. Добавление твердого сыра и зеленого лука делает вкус более насыщенным и ароматным. Такие блины получаются мягкими внутри и с аппетитной корочкой снаружи.

Рецепт опубликовали Smachnenke, передает Новини.LIVE.

Вам понадобится:

  • кефир — 500 г;
  • творог кисломолочный — 180 г;
  • яйца — 2 шт.;
  • мука — 160 г.;
  • твердый сыр — 100 г;
  • зеленый лук — 50 г;
  • сода — 1 ч. л.;
  • соль — по вкусу;
  • масло — для жарки.
Жареные блины. Фото: smachnenke.com.ua

Способ приготовления

  1. Творог перебить блендером до однородной текстуры и смешать с кефиром комнатной температуры.
  2. Добавить яйца, соль и соду, тщательно перемешать.
  3. Постепенно всыпать просеянную муку и замесить тесто без комочков.
  4. Влить немного растительного масла, добавить натертый твердый сыр и измельченный зеленый лук, перемешать.
  5. На разогретой сковороде жарить блины по несколько минут с каждой стороны до золотистой корочки.
  6. Готовые блины получаются мягкие, с дырочками и нежной сырной текстурой.

Юлия Щербак - Редактор
Юлия Щербак
