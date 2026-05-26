Блины "Минутка" на завтрак: понадобится 180 г творога и 500 г кефира
Дата публикации 26 мая 2026 05:04
Блины "Минутка" — это быстрый и очень сытный вариант завтрака, который легко готовится из простых ингредиентов. Благодаря сочетанию кефира и творога тесто получается нежным и воздушным. Добавление твердого сыра и зеленого лука делает вкус более насыщенным и ароматным. Такие блины получаются мягкими внутри и с аппетитной корочкой снаружи.
Рецепт опубликовали Smachnenke, передает Новини.LIVE.
Вам понадобится:
- кефир — 500 г;
- творог кисломолочный — 180 г;
- яйца — 2 шт.;
- мука — 160 г.;
- твердый сыр — 100 г;
- зеленый лук — 50 г;
- сода — 1 ч. л.;
- соль — по вкусу;
- масло — для жарки.
Способ приготовления
- Творог перебить блендером до однородной текстуры и смешать с кефиром комнатной температуры.
- Добавить яйца, соль и соду, тщательно перемешать.
- Постепенно всыпать просеянную муку и замесить тесто без комочков.
- Влить немного растительного масла, добавить натертый твердый сыр и измельченный зеленый лук, перемешать.
- На разогретой сковороде жарить блины по несколько минут с каждой стороны до золотистой корочки.
- Готовые блины получаются мягкие, с дырочками и нежной сырной текстурой.
