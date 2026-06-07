Если есть картофель и яйца попробуйте это обязательно: рецепт на завтрак
Ua ru
Дата публикации 7 июня 2026 05:04
Блюдо на завтрак. Фото: кадр из видео
Из простых ингредиентов можно приготовить настоящую вкуснятину для завтрака. Картофельные корзиночки с яичной начинкой получаются нежными внутри, с румяной корочкой и насыщенным вкусом. Это тот случай, когда обычные продукты превращаются в нечто особенное.
Рецепт опубликовали на YouTube канале Кухня с Мариной, передает Новини.LIVE.
Вам понадобится:
- картофель отваренный в мундире — 2 шт.;
- яйца — 5 шт.;
- соль — по вкусу;
- черный перец — по вкусу;
- твердый сыр — 120-150 г;
- зеленый лук — небольшой пучок;
- шпинат — горсть;
- бекон — 2 ломтика;
- масло — для формы.
Способ приготовления
- Одно яйцо смешать с солью и перцем. Добавить натертый картофель и часть твердого сыра, перемешать.
- Формы для маффинов смазать маслом, выложить картофельную массу и сформировать корзиночки. Запекать до легкой румяности.
- Отдельно смешать оставшиеся яйца с зеленым луком, шпинатом и сыром. Добавить немного соли и перемешать.
- В запеченные корзиночки выложить начинку, сверху добавить измельченный бекон и вернуть в духовку до готовности.
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