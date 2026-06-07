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Главная Вкус Если есть картофель и яйца попробуйте это обязательно: рецепт на завтрак

Если есть картофель и яйца попробуйте это обязательно: рецепт на завтрак

Ua ru
Дата публикации 7 июня 2026 05:04
Если есть картофель и яйца попробуйте это обязательно: рецепт на завтрак
Блюдо на завтрак. Фото: кадр из видео

Из простых ингредиентов можно приготовить настоящую вкуснятину для завтрака. Картофельные корзиночки с яичной начинкой получаются нежными внутри, с румяной корочкой и насыщенным вкусом. Это тот случай, когда обычные продукты превращаются в нечто особенное.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Кухня с Мариной, передает Новини.LIVE.

Вам понадобится:

  • картофель отваренный в мундире — 2 шт.;
  • яйца — 5 шт.;
  • соль — по вкусу;
  • черный перец — по вкусу;
  • твердый сыр — 120-150 г;
  • зеленый лук — небольшой пучок;
  • шпинат — горсть;
  • бекон — 2 ломтика;
  • масло — для формы.
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Приготовление блюда. Фото: кадр из видео

Способ приготовления

  1. Одно яйцо смешать с солью и перцем. Добавить натертый картофель и часть твердого сыра, перемешать.
  2. Формы для маффинов смазать маслом, выложить картофельную массу и сформировать корзиночки. Запекать до легкой румяности.
  3. Отдельно смешать оставшиеся яйца с зеленым луком, шпинатом и сыром. Добавить немного соли и перемешать.
  4. В запеченные корзиночки выложить начинку, сверху добавить измельченный бекон и вернуть в духовку до готовности.

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Юлия Щербак - Редактор
Автор:
Юлия Щербак
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