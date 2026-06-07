Если есть картофель и яйца попробуйте это обязательно: рецепт на завтрак

Блюдо на завтрак. Фото: кадр из видео

Из простых ингредиентов можно приготовить настоящую вкуснятину для завтрака. Картофельные корзиночки с яичной начинкой получаются нежными внутри, с румяной корочкой и насыщенным вкусом. Это тот случай, когда обычные продукты превращаются в нечто особенное.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Кухня с Мариной, передает Новини.LIVE.

Вам понадобится:

картофель отваренный в мундире — 2 шт.;

яйца — 5 шт.;

соль — по вкусу;

черный перец — по вкусу;

твердый сыр — 120-150 г;

зеленый лук — небольшой пучок;

шпинат — горсть;

бекон — 2 ломтика;

масло — для формы.

Приготовление блюда. Фото: кадр из видео

Способ приготовления

Одно яйцо смешать с солью и перцем. Добавить натертый картофель и часть твердого сыра, перемешать. Формы для маффинов смазать маслом, выложить картофельную массу и сформировать корзиночки. Запекать до легкой румяности. Отдельно смешать оставшиеся яйца с зеленым луком, шпинатом и сыром. Добавить немного соли и перемешать. В запеченные корзиночки выложить начинку, сверху добавить измельченный бекон и вернуть в духовку до готовности.

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