Пухкі оладки на кефірі без яєць, які виходять з першого разу: рецепт

Оладки на кефірі. Фото: smachnenke.com.ua

Навіть без яєць можна приготувати ідеально пухкі та повітряні оладки. Головний секрет цього рецепта — правильна консистенція тіста та невеликий час для відпочинку перед смаженням. Такі оладки чудово підійдуть для сніданку, перекусу або легкої вечері й обов’язково сподобаються всій родині.

Рецепт опублікували Smachnenke, передає Новини.LIVE.

Вам знадобиться:

кефір — 600 мл.;

сіль — 1 ч. л.;

цукор — 2 ч. л.;

сода — 1 ч. л.;

борошно — 300–350 г;

зелень — за смаком;

олія — для смаження.

Оладки на сніданок. Фото: smachnenke.com.ua

Спосіб приготування

У мисці змішати кефір із сіллю та цукром. Поступово додати просіяне борошно та замішати густе тісто. Додати соду і дрібно нарізану зелень, ще раз акуратно перемішати. Залишити тісто на 20 хвилин. На добре розігріту сковорідку з олією викладати тісто ложкою та смажити оладки з обох боків до золотистого кольору. Готові оладки викласти на паперовий рушник, щоб прибрати зайву олію.

Пропонуємо ознайомитись із нашою добіркою простих та смачних сніданків, які ідеально підходять для того, щоб ситно розпочати свій день

Пишні пончики з 1 пачки сиру без дріжджів

Лінива піца за 15 хвилин на сніданок — знадобиться 3 тортильї.

Читайте також:

Рецепт сніданку з картоплі — тепер №1 у списку побажань.