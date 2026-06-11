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Головна Смак Пухкі оладки на кефірі без яєць, які виходять з першого разу

Пухкі оладки на кефірі без яєць, які виходять з першого разу

Ua ru
Дата публікації: 11 червня 2026 05:04
Пухкі оладки на кефірі без яєць, які виходять з першого разу: рецепт
Оладки на кефірі. Фото: smachnenke.com.ua

Навіть без яєць можна приготувати ідеально пухкі та повітряні оладки. Головний секрет цього рецепта — правильна консистенція тіста та невеликий час для відпочинку перед смаженням. Такі оладки чудово підійдуть для сніданку, перекусу або легкої вечері й обов’язково сподобаються всій родині.

Рецепт опублікували Smachnenke, передає Новини.LIVE.

Вам знадобиться:

  • кефір — 600 мл.;
  • сіль — 1 ч. л.;
  • цукор — 2 ч. л.;
  • сода — 1 ч. л.;
  • борошно — 300–350 г;
  • зелень — за смаком;
  • олія — для смаження.
рецепт оладок на кефірі без яєць
Оладки на сніданок. Фото: smachnenke.com.ua

Спосіб приготування

  1. У мисці змішати кефір із сіллю та цукром. Поступово додати просіяне борошно та замішати густе тісто.
  2. Додати соду і дрібно нарізану зелень, ще раз акуратно перемішати. Залишити тісто на 20 хвилин.
  3. На добре розігріту сковорідку з олією викладати тісто ложкою та смажити оладки з обох боків до золотистого кольору.
  4. Готові оладки викласти на паперовий рушник, щоб прибрати зайву олію.

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Юлія Щербак - Редактор
Автор:
Юлія Щербак
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