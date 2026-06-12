Оладки на сніданок за 10 хвилин: знадобиться сир та яблука
Ua ru
Дата публікації: 12 червня 2026 05:04
Оладки з яблуками та сиром. Фото: gospodynka.com.ua
Звичайні оладки легко перетворити на справжній домашній смаколик, якщо додати до них сир та яблука. Такий сніданок виходить ситним, ароматним і подобається навіть тим, хто не надто любить кисломолочний сир. Рецепт не потребує складних інгредієнтів, а результат приємно дивує ніжною текстурою та соковитою начинкою.
Рецепт опублікувала Gospodynka, передає Новини.LIVE.
Вам знадобиться:
- сир кисломолочний — 250 г;
- яйце — 1 шт.;
- цукор — 50 г;
- сіль — 0,5 ч. л.;
- кефір — 50 г;
- борошно — 250 г;
- сода — 1 ч. л.;
- яблука — 2 шт.;
- цедра лимона — за смаком;
- ваніль — за смаком;
- олія — для смаження.
Спосіб приготування
- Яйце змішати з цукром, сіллю та лимонною цедрою.
- Додати кисломолочний сир, ваніль і кефір, перемішати до однорідності.
- Додати борошно із содою та замісити м’яке тісто. Залишити його на 10 хвилин.
- Яблука очистити, нарізати дрібними кубиками та за бажанням змішати з лимонним соком і цукром.
- Тісто розкачати в тонкий пласт, рівномірно розподілити яблука та згорнути рулетом.
- Нарізати шматочками завтовшки близько 1 см.
- Обсмажити заготовки на сковороді з невеликою кількістю олії під кришкою до золотистого кольору з обох боків.
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