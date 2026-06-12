Оладки на сніданок за 10 хвилин: знадобиться сир та яблука

Оладки з яблуками та сиром. Фото: gospodynka.com.ua

Звичайні оладки легко перетворити на справжній домашній смаколик, якщо додати до них сир та яблука. Такий сніданок виходить ситним, ароматним і подобається навіть тим, хто не надто любить кисломолочний сир. Рецепт не потребує складних інгредієнтів, а результат приємно дивує ніжною текстурою та соковитою начинкою.

Рецепт опублікувала Gospodynka, передає Новини.LIVE.

Вам знадобиться:

сир кисломолочний — 250 г;

яйце — 1 шт.;

цукор — 50 г;

сіль — 0,5 ч. л.;

кефір — 50 г;

борошно — 250 г;

сода — 1 ч. л.;

яблука — 2 шт.;

цедра лимона — за смаком;

ваніль — за смаком;

олія — для смаження.

Оладки з яблуками. Фото: gospodynka.com.ua

Спосіб приготування

Яйце змішати з цукром, сіллю та лимонною цедрою. Додати кисломолочний сир, ваніль і кефір, перемішати до однорідності. Додати борошно із содою та замісити м’яке тісто. Залишити його на 10 хвилин. Яблука очистити, нарізати дрібними кубиками та за бажанням змішати з лимонним соком і цукром. Тісто розкачати в тонкий пласт, рівномірно розподілити яблука та згорнути рулетом. Нарізати шматочками завтовшки близько 1 см. Обсмажити заготовки на сковороді з невеликою кількістю олії під кришкою до золотистого кольору з обох боків.

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