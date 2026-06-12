Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка ЧС-2026 Колонки Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабДім та городРинок праціСвіт туризмуМодаКультРинок нерухомостіТехноШоу-бізнес --Гроші ЗСУМентальне здоровяЕкономіка 2024ГороскопFashionЄвробаченняФінансистНацвідбірМобілізаціяПередоваМандриПризовЕкономістТрадиціїВалютаПогодаПолітикаВійнаВійськова економікаОлімпіадаLifeЖиттяСмакРецептиПутівникТранспортГрядкаАвтоКіно та серіалиМетеоМедцентрСаморозвитокСтильПромоНерухомістьЕксклюзивХронікиВійськоЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітЛайфхакиГрошіВійськовийСьогодніНаукаСвітлоЇжаWowТвариниСадЗСУSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartБоксЗдоров'яУкраїна АрхівОгоРезервкухняЛайфстайлСвятаЛьвівФінансиГламурЧС-2026ЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняКулінаріяСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДача

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Гламур
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Львів
Мобілізація
Новини дня
Політика
Промо
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
ЧС-2026
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Смак Оладки на сніданок за 10 хвилин: знадобиться сир та яблука

Оладки на сніданок за 10 хвилин: знадобиться сир та яблука

Ua ru
Дата публікації: 12 червня 2026 05:04
Оладки на сніданок за 10 хвилин: знадобиться сир та яблука
Оладки з яблуками та сиром. Фото: gospodynka.com.ua

Звичайні оладки легко перетворити на справжній домашній смаколик, якщо додати до них сир та яблука. Такий сніданок виходить ситним, ароматним і подобається навіть тим, хто не надто любить кисломолочний сир. Рецепт не потребує складних інгредієнтів, а результат приємно дивує ніжною текстурою та соковитою начинкою.

Рецепт опублікувала Gospodynka, передає Новини.LIVE.

Вам знадобиться:

  • сир кисломолочний — 250 г;
  • яйце — 1 шт.;
  • цукор — 50 г;
  • сіль — 0,5 ч. л.;
  • кефір — 50 г;
  • борошно — 250 г;
  • сода — 1 ч. л.;
  • яблука — 2 шт.;
  • цедра лимона — за смаком;
  • ваніль — за смаком;
  • олія — для смаження.
рецепт оладок з яблуками
Оладки з яблуками. Фото: gospodynka.com.ua

Спосіб приготування

  1. Яйце змішати з цукром, сіллю та лимонною цедрою.
  2. Додати кисломолочний сир, ваніль і кефір, перемішати до однорідності.
  3. Додати борошно із содою та замісити м’яке тісто. Залишити його на 10 хвилин.
  4. Яблука очистити, нарізати дрібними кубиками та за бажанням змішати з лимонним соком і цукром.
  5. Тісто розкачати в тонкий пласт, рівномірно розподілити яблука та згорнути рулетом.
  6. Нарізати шматочками завтовшки близько 1 см.
  7. Обсмажити заготовки на сковороді з невеликою кількістю олії під кришкою до золотистого кольору з обох боків.

Пропонуємо ознайомитись із нашою добіркою простих та смачних сніданків, які ідеально підходять для того, щоб ситно розпочати свій день

Пишні пончики з 1 пачки сиру без дріжджів 

Лінива піца за 15 хвилин на сніданок — знадобиться 3 тортильї. 

Читайте також:

Рецепт сніданку з картоплі — тепер №1 у списку побажань.

рецепт оладки ідея для сніданку
Юлія Щербак - Редактор
Автор:
Юлія Щербак
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації