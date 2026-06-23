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Головна Смак Сніданок за 10 хвилин: просто додайте 1 яйце і трохи сиру в кефір

Сніданок за 10 хвилин: просто додайте 1 яйце і трохи сиру в кефір

Ua ru
Дата публікації: 23 червня 2026 05:04
Швидка сирна запіканка на сковороді: сніданок з кефіру та яєць
Тісто для млинців. Фото: smachnenke.com.ua

Легкий і швидкий сніданок, який готується прямо на сковороді з доступних продуктів. Поєднання кефіру, яйця та кисломолочного сиру дає ніжну текстуру та м’який смак, який подобається навіть тим, хто зазвичай не любить сирні страви.

Рецепт опублікували Smachnenke, передає Новини.LIVE.

Вам знадобиться:

  • яйце — 1 шт.;
  • сир кисломолочний — 150 г;
  • кефір або питний йогурт — 300 мл.;
  • борошно — 100 г;
  • розпушувач — 1 ч. л.;
  • сіль — 0,5 ч. л.;
  • цукор — 2 ч. л.;
  • куркума — 0,5 ч. л.;
  • вершкове масло — для змащування сковороди.
рецепт млинців на сніданок
Млинці на сніданок. Фото: smachnenke.com.ua

Спосіб приготування

  1. Збити яйце з сіллю, цукром і куркумою до однорідності.
  2. Додати кисломолочний сир і ретельно розім’яти до більш гладкої маси. Влити кефір або йогурт і перемішати.
  3. Змішати борошно з розпушувачем, просіяти в рідку основу та замісити тісто без грудочок. Залишити масу відпочити на кілька хвилин.
  4. Розігріти сковороду, змастити вершковим маслом і вилити тісто.
  5. Накрити кришкою та готувати на слабкому вогні до ущільнення та рум’яного низу.
  6. Обережно перевернути за допомогою тарілки та допекти з іншого боку під кришкою до золотистої скоринки.

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Юлія Щербак - Редактор
Автор:
Юлія Щербак
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