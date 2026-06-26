Кабачкові млинці на молоці рецепт швидкого сніданку за 10 хвилин

Кабачкові млинці. Фото: smachnenke.com.ua

Ніжні кабачкові млинці на молоці виходять тонкими, ароматними та дуже м’якими. Це швидкий варіант сніданку, який легко поєднується зі сметаною, сиром або солоними начинками.

Рецепт опублікували Smachnenke, передає Новини.LIVE.

Вам знадобиться:

кабачок — 1 шт. (близько 300 г);

яйця — 3 шт.;

молоко — 500 мл.;

борошно — 280 г;

кріп — 15 г;

петрушка — 15 г;

сіль — 1 ч. л.;

олія — для смаження.

Кабачкові млинці. Фото: smachnenke.com.ua

Спосіб приготування

Кабачок натерти на дрібній тертці, злегка відтиснути зайву рідину та змішати з яйцями, сіллю і половиною молока. Добре перемішати до однорідності. Додати дрібно нарізану зелень і всипати борошно, ретельно розмішуючи, щоб не було грудочок. Влити решту молока та довести тісто до консистенції рідких млинців. Сковороду змастити олією, добре розігріти та смажити млинці з обох боків до золотистого кольору. Подавати гарячими з улюбленими добавками.

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