Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка ЧС-2026 Колонки Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїДім та городРинок праціСвіт туризмуМодаЄвробаченняКультАвтоРинок нерухомостіШтабТехноШоу-бізнес --СпортГроші ЗСУМентальне здоровяЕкономіка 2024ГороскопFashionФінансистНацвідбірМобілізаціяПередоваМандриПризовЕкономістТрадиціїВалютаПогодаВійнаПолітикаВійськова економікаОлімпіадаLifeЖиттяСмакРецептиПутівникТранспортГрядкаКіно та серіалиМетеоМедцентрСаморозвитокСтильПромоНерухомістьЕксклюзивХронікиВійськоЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиСвітТЦКЛайфхакиГрошіВійськовийСьогодніНаукаСвітлоЇжаWowТвариниСадЗСУSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartБоксЗдоров'яУкраїна АрхівОгоРезервкухняЛайфстайлСвятаЛьвівФінансиГламурЧС-2026ЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняКулінаріяШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДача

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Кіно
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Політика
Промо
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
ЧС-2026
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Смак Кабачкові млинці за 10 хв на сніданок: знадобиться 3 яйця + 500 мл молока

Кабачкові млинці за 10 хв на сніданок: знадобиться 3 яйця + 500 мл молока

Ua ru
Дата публікації: 26 червня 2026 05:04
Кабачкові млинці на молоці рецепт швидкого сніданку за 10 хвилин
Кабачкові млинці. Фото: smachnenke.com.ua

Ніжні кабачкові млинці на молоці виходять тонкими, ароматними та дуже м’якими. Це швидкий варіант сніданку, який легко поєднується зі сметаною, сиром або солоними начинками.

Рецепт опублікували Smachnenke, передає Новини.LIVE.

Вам знадобиться:

  • кабачок — 1 шт. (близько 300 г);
  • яйця — 3 шт.;
  • молоко — 500 мл.;
  • борошно — 280 г;
  • кріп — 15 г;
  • петрушка — 15 г;
  • сіль — 1 ч. л.;
  • олія — для смаження.
рецепт кабачкових млинців
Кабачкові млинці. Фото: smachnenke.com.ua

Спосіб приготування 

  1. Кабачок натерти на дрібній тертці, злегка відтиснути зайву рідину та змішати з яйцями, сіллю і половиною молока. Добре перемішати до однорідності.
  2. Додати дрібно нарізану зелень і всипати борошно, ретельно розмішуючи, щоб не було грудочок.
  3. Влити решту молока та довести тісто до консистенції рідких млинців.
  4. Сковороду змастити олією, добре розігріти та смажити млинці з обох боків до золотистого кольору.
  5. Подавати гарячими з улюбленими добавками.

Пропонуємо ознайомитись із нашою добіркою простих та смачних сніданків, які ідеально підходять для того, щоб ситно розпочати свій день

Пишні пончики з 1 пачки сиру без дріжджів 

Лінива піца за 15 хвилин на сніданок — знадобиться 3 тортильї. 

Читайте також:

Рецепт сніданку з картоплі — тепер №1 у списку побажань.

рецепт млинці кабачки
Юлія Щербак - Редактор
Автор:
Юлія Щербак
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації