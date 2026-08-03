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Главная Вкус Просто натереть 1 кабачок и добавить 1 яйцо: "гнезда" вкуснее пиццы

Просто натереть 1 кабачок и добавить 1 яйцо: "гнезда" вкуснее пиццы

Ua ru
Дата публикации 3 августа 2026 14:44
Кабачковые гнезда с сыром и сосисками: быстрый рецепт в духовке
Кабачковые гнезда. Фото: smachnenke.com.ua

Если дома есть только один кабачок, не спешите жарить оладьи. Из него можно приготовить аппетитные кабачковые гнезда с хрустящей корочкой, сырной начинкой и нежной текстурой. Готовятся они очень быстро, а исчезают со стола ещё быстрее.

Рецепт опубликовал сайт Smachnenke, передает Новини.LIVE.

Вам понадобится:

  • кабачок — 1 шт. (400 г);
  • яйцо — 1 шт.;
  • мука — 3 ст. л.;
  • разрыхлитель — ⅓ ч. л.;
  • сосиски — 3 шт. (80 г);
  • твердый сыр — 50 г;
  • соль — ⅓ ч. л.;
  • чёрный молотый перец — щепотка.
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Приготовление блюда. Фото: smachnenke.com.ua

Способ приготовления

  1. Кабачок натереть на крупной терке, посолить и оставить на 10 минут. Затем хорошо отжать лишнюю жидкость.
  2. Добавить яйцо, черный перец, муку и разрыхлитель. Перемешать до однородной густой массы.
  3. Сосиски нарезать мелкими кубиками, сыр натереть на крупной терке.
  4. Добавить в кабачковую массу и ещё раз перемешать.
  5. Застелить противень пергаментом, разделить массу на четыре части и сформировать небольшие гнезда.
  6. Выпекать при 190 °C примерно 15 минут до появления румяной корочки. Подавать горячими со сметаной или любимым соусом.

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Юлия Щербак - Редактор
Автор:
Юлия Щербак
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