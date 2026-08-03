Кабачковые гнезда с сыром и сосисками: быстрый рецепт в духовке

Кабачковые гнезда. Фото: smachnenke.com.ua

Если дома есть только один кабачок, не спешите жарить оладьи. Из него можно приготовить аппетитные кабачковые гнезда с хрустящей корочкой, сырной начинкой и нежной текстурой. Готовятся они очень быстро, а исчезают со стола ещё быстрее.

Рецепт опубликовал сайт Smachnenke, передает Новини.LIVE.

Вам понадобится:

кабачок — 1 шт. (400 г);

яйцо — 1 шт.;

мука — 3 ст. л.;

разрыхлитель — ⅓ ч. л.;

сосиски — 3 шт. (80 г);

твердый сыр — 50 г;

соль — ⅓ ч. л.;

чёрный молотый перец — щепотка.

Приготовление блюда. Фото: smachnenke.com.ua

Способ приготовления

Кабачок натереть на крупной терке, посолить и оставить на 10 минут. Затем хорошо отжать лишнюю жидкость. Добавить яйцо, черный перец, муку и разрыхлитель. Перемешать до однородной густой массы. Сосиски нарезать мелкими кубиками, сыр натереть на крупной терке. Добавить в кабачковую массу и ещё раз перемешать. Застелить противень пергаментом, разделить массу на четыре части и сформировать небольшие гнезда. Выпекать при 190 °C примерно 15 минут до появления румяной корочки. Подавать горячими со сметаной или любимым соусом.

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