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Головна Смак Просто натерти 1 кабачок та додати 1 яйце: "гнізда" смачніші за піцу

Просто натерти 1 кабачок та додати 1 яйце: "гнізда" смачніші за піцу

Ua ru
Дата публікації: 3 серпня 2026 14:44
Кабачкові гнізда з сиром і сосисками: швидкий рецепт у духовці
Кабачкові гнізда. Фото: smachnenke.com.ua

Якщо вдома є лише один кабачок, не поспішайте смажити оладки. З нього можна приготувати апетитні кабачкові гнізда з хрусткою скоринкою, сирною начинкою та ніжною текстурою. Готуються вони дуже швидко, а зникають зі столу ще швидше.

Рецепт опублікували Smachnenke, передає Новини.LIVE.

Вам знадобиться:

  • кабачок — 1 шт. (400 г);
  • яйце — 1 шт.;
  • борошно — 3 ст. л.;
  • розпушувач — ⅓ ч. л.;
  • сосиски — 3 шт. (80 г);
  • твердий сир — 50 г;
  • сіль — ⅓ ч. л.;
  • чорний мелений перець — дрібка.
рецепт кабачкової піци
Приготування страви. Фото: smachnenke.com.ua

Спосіб приготування

  1. Кабачок натерти на великій тертці, посолити та залишити на 10 хвилин. Потім добре відтиснути зайву рідину.
  2. Додати яйце, чорний перець, борошно та розпушувач. Перемішати до однорідної густої маси.
  3. Сосиски нарізати дрібними кубиками, сир натерти на великій тертці.
  4. Додати до кабачкової маси й ще раз перемішати.
  5. Застелити деко пергаментом, розділити масу на чотири частини та сформувати невеликі гнізда.
  6. Випікати при 190 °C приблизно 15 хвилин до рум'яної скоринки. Подавати гарячими зі сметаною або улюбленим соусом.

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рецепт обід кабачки
Юлія Щербак - Редактор
Автор:
Юлія Щербак
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