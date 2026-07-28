Піца з кабачків на сковороді за 10 хвилин на сніданок: рецепт на 10 із 10
Ua ru
Дата публікації: 28 липня 2026 05:04
Піца з кабачків. Фото: smachnenke.com.ua
Кабачки чудово підходять не лише для оладок чи запіканок, а й для незвичайної домашньої піци. Така страва виходить соковитою, ароматною та легкою, а головне — не потребує духовки. Вона смакує як гарячою, так і після охолодження.
Рецепт опублікували Smachnenke, передає Новини.LIVE.
Вам знадобиться:
- молоді кабачки — 500 г;
- помідори — 2 шт.;
- яйця — 3 шт.;
- сметана — 2 ст. л.;
- часник — 2 зубчики;
- борошно — 5–6 ст. л.;
- олія — 3–4 ст. л.;
- свіжа зелень — до смаку;
- копчена паприка — 1 ч. л.;
- майоран — 1 ч. л.;
- сушений базилік — 1 ч. л.;
- сіль і чорний перець — до смаку.
Спосіб приготування
- Кабачки натерти на грубій тертці, не очищаючи молоду шкірку.
- Один помідор нарізати кубиками, другий — тонкими півкільцями.
- До кабачкової маси додати яйця, подрібнений часник, зелень, сметану, спеції, сіль і перець.
- Перемішати, всипати борошно та замісити густе овочеве тісто.
- Розігріти сковороду з олією, викласти кабачкову суміш і рівномірно розподілити.
- Зверху розкласти шматочки помідорів, трохи присипати спеціями.
- Готувати під кришкою на мінімальному вогні до рум’яної скоринки знизу та повної готовності середини.
- Після вимкнення залишити піцу на сковороді ще на 15–20 хвилин.
- Готову кабачкову піцу посипати свіжою зеленню, нарізати порціями та подавати до столу. У охолодженому вигляді вона також залишається дуже смачною.
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