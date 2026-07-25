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Головна Смак Кабачкові хачапурі за 15 хвилин: рецепт №1 на сніданок влітку

Кабачкові хачапурі за 15 хвилин: рецепт №1 на сніданок влітку

Ua ru
Дата публікації: 25 липня 2026 05:04
Кабачкові хачапурі з сиром: швидкий сніданок за 15 хвилин
Кабачкові хачапурі. Фото: gospodynka.com.ua

Кабачкові хачапурі — чудова альтернатива звичайним оладкам і млинцям. Завдяки великій кількості сиру вони виходять ніжними всередині, із золотистою скоринкою зовні, а готуються із простих продуктів, які влітку завжди є під рукою.

Рецепт опублікувала Gospodynka, передає Новини.LIVE.

Вам знадобиться:

  • кабачок — 450 г;
  • кефір — 320 мл.;
  • яйця — 2 шт.;
  • твердий сир — 130 г;
  • кріп — 1 пучок;
  • борошно — 200–240 г;
  • сода — 0,6 ч. л.;
  • сіль — до смаку;
  • чорний мелений перець — до смаку;
  • олія — для смаження.
рецепт кабачкових хачапурі
Приготування кабачкових хачапурі. Фото: gospodynka.com.ua

Спосіб приготування

  1. Натерти кабачок, посолити та залишити на 10 хвилин. Потім добре відтиснути зайву рідину.
  2. Додати кефір, яйця, тертий сир, подрібнений кріп, соду, чорний перець і поступово всипати борошно.
  3. Перемішати до однорідного густого тіста.
  4. Викладати порції тіста на розігріту сковороду з олією.
  5. Смажити під кришкою приблизно по 4 хвилини з кожного боку до золотистої скоринки.
  6. Подавати кабачкові хачапурі гарячими зі сметаною, натуральним йогуртом або улюбленим соусом.

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хачапурі рецепт кабачки
Юлія Щербак - Редактор
Автор:
Юлія Щербак
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