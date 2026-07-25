Хачапури с кабачками и сыром: быстрый завтрак за 15 минут

Хачапури с кабачками за 15 минут: рецепт №1 для летнего завтрака
Ua ru
Дата публикации 25 июля 2026 05:04
Хачапури с кабачками. Фото: gospodynka.com.ua
Кабачковые хачапури — отличная альтернатива обычным оладьям и блинчикам. Благодаря большому количеству сыра они получаются нежными внутри, с золотистой корочкой снаружи, а готовятся из простых продуктов, которые летом всегда есть под рукой.
Рецепт опубликовала Gospodynka, передает Новини.LIVE.
Вам понадобится:
- кабачок — 450 г;
- кефир — 320 мл.;
- яйца — 2 шт.;
- твердый сыр — 130 г;
- укроп — 1 пучок;
- мука — 200–240 г;
- сода — 0,6 ч. л.;
- соль — по вкусу;
- чёрный молотый перец — по вкусу;
- растительное масло — для жарки.
Способ приготовления
- Натереть кабачок, посолить и оставить на 10 минут. Затем хорошо отжать лишнюю жидкость.
- Добавить кефир, яйца, тертый сыр, измельчённый укроп, соду, чёрный перец и постепенно всыпать муку.
- Перемешать до получения однородного густого теста.
- Выкладывать порции теста на разогретую сковороду с маслом.
- Жарить под крышкой примерно по 4 минуты с каждой стороны до золотистой корочки.
- Подавать кабачковые хачапури горячими со сметаной, натуральным йогуртом или любимым соусом.
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