Блинчики из кабачков с яйцами: быстрый завтрак для всей семьи

Завтрак №1 за 15 минут: просто натереть 1 кабачок и добавить 3 яйца
Ua ru
Дата публикации 24 июля 2026 05:04
Тесто с кабачками. Фото: smachnenke.com.ua
Если дома есть кабачок и несколько яиц, можно быстро приготовить сытный и вкусный завтрак. Кабачковые блины получаются тонкими, нежными, ароматными и прекрасно сочетаются со сметаной или любимым соусом.
Рецепт опубликовал сайт Smachnenke, передает Новини.LIVE.
Вам понадобится:
- кабачок — 1 шт. (примерно 500 г);
- яйца — 3 шт.;
- мука — 1 стакан (примерно 140 г);
- чеснок — 2 зубчика;
- укроп — несколько веточек;
- соль — ½ ч. л.;
- черный молотый перец — по вкусу;
- растительное масло — для жарки.
Способ приготовления
- Натереть кабачок, добавить яйца, измельченный укроп, чеснок, соль и перец.
- Добавить муку и перемешать до получения однородного теста, чуть более густого, чем для обычных блинов.
- На разогретую сковороду, смазанную маслом, выкладывать порции теста тонким слоем.
- Обжаривать блины с обеих сторон до золотистой корочки.
- Подавать горячими со сметаной или домашним соусом.
- Блины получаются сочными, нежными и очень ароматными.
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