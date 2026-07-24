Блинчики из кабачков с яйцами: быстрый завтрак для всей семьи

Тесто с кабачками. Фото: smachnenke.com.ua

Если дома есть кабачок и несколько яиц, можно быстро приготовить сытный и вкусный завтрак. Кабачковые блины получаются тонкими, нежными, ароматными и прекрасно сочетаются со сметаной или любимым соусом.

Рецепт опубликовал сайт Smachnenke, передает Новини.LIVE.

Вам понадобится:

кабачок — 1 шт. (примерно 500 г);

яйца — 3 шт.;

мука — 1 стакан (примерно 140 г);

чеснок — 2 зубчика;

укроп — несколько веточек;

соль — ½ ч. л.;

черный молотый перец — по вкусу;

растительное масло — для жарки.

Кабачковые блинчики. Фото: smachnenke.com.ua

Способ приготовления

Натереть кабачок, добавить яйца, измельченный укроп, чеснок, соль и перец. Добавить муку и перемешать до получения однородного теста, чуть более густого, чем для обычных блинов. На разогретую сковороду, смазанную маслом, выкладывать порции теста тонким слоем. Обжаривать блины с обеих сторон до золотистой корочки. Подавать горячими со сметаной или домашним соусом. Блины получаются сочными, нежными и очень ароматными.

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