Оладьи из кабачков с овсянкой: быстрый рецепт полезного завтрака

Оладьи на завтрак за 15 минут: понадобятся 2 кабачка и 1 стакан овсянки
Ua ru
Дата публикации 21 июля 2026 05:04
Овсянка и кабачки. Фото: smachnenke.com.ua
Если хочется приготовить вкусный и легкий завтрак из сезонных овощей, обратите внимание на эти кабачковые оладьи. Благодаря овсяным хлопьям они получаются нежными, хорошо держат форму и имеют аппетитную золотистую корочку. Подавать их можно со сметаной, йогуртовым соусом или свежими овощами.
Рецепт опубликовал сайт Smachnenke, передает Новини.LIVE.
Вам понадобится:
- молодые кабачки — 2 шт.;
- яйца — 3 шт.;
- овсяные хлопья — 1 стакан (примерно 100 г);
- чеснок — по вкусу;
- соль — 1 ч. л.;
- чёрный молотый перец — по вкусу;
- куркума и другие специи — по вкусу;
- растительное масло — для жарки.
Способ приготовления
- Кабачки натереть на средней терке и, при необходимости, слегка отжать от лишней жидкости.
- Добавить яйца, соль, перец, измельченный чеснок, куркуму и любимые специи.
- Добавить овсяные хлопья, перемешать и оставить на 10 минут.
- Сформировать небольшие оладьи или выкладывать массу ложкой на разогретую сковороду.
- Обжарить на небольшом количестве масла с обеих сторон до румяной корочки.
- Подавать горячими со сметаной или йогуртно-чесночным соусом.
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