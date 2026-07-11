Нежные кабачковые блинчики с сырной начинкой: быстрый рецепт сытного завтрака

Блинчики из кабачков с сырной начинкой за 15 минут: рецепт на завтрак
Ua ru
Дата публикации 11 июля 2026 05:04
Огуречные блинчики с сырной начинкой. Фото: smachnenke.com.ua
В сезон кабачков особенно хочется разнообразить привычное меню простыми и вкусными блюдами. Эти нежные овощные блинчики идеально сочетаются с кремовой сырной начинкой и станут отличным вариантом для семейного завтрака или легкого ужина. Они получаются сочными, ароматными и исчезают со стола за считанные минуты.
Рецепт опубликовал сайт Smachnenke, передает Новини.LIVE.
Вам понадобится:
- кабачки — 2 шт. (примерно 600 г);
- картофель — 2 шт. (примерно 300 г);
- яйца — 3 шт.;
- твердый сыр — 60–70 г;
- мука — 2–3 ст. л.;
- укроп — небольшой пучок;
- зеленый лук — небольшой пучок;
- соль — по вкусу;
- чёрный перец — по вкусу;
- прованские травы — 1 ч. л.
Для начинки:
- плавленый сыр — 2 шт.;
- вареные яйца — 3 шт.;
- укроп — небольшой пучок;
- зеленый лук — небольшой пучок;
- чеснок — 2 зубчика;
- соль — по вкусу;
- чёрный перец — по вкусу.
Способ приготовления
- Для начинки натереть вареные яйца, плавленый сыр размять вилкой.
- Добавить измельченную зелень, чеснок, соль и перец, после чего хорошо перемешать.
- Кабачки натереть на крупной терке, немного посолить и оставить на 10 минут, затем отжать сок.
- Картофель натереть на мелкой терке, дать крахмалу осесть и добавить его обратно в овощную массу.
- Добавить к овощам натертый твердый сыр, зелень, яйца, муку, соль, перец и прованские травы. Перемешать до однородности.
- Выкладывать тесто на смазанную маслом сковороду тонким слоем и обжаривать блины до золотистой корочки с обеих сторон.
- На каждый остывший блин выложить сыроную начинку и свернуть трубочкой. Подавать сразу после приготовления.
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