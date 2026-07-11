Нежные кабачковые блинчики с сырной начинкой: быстрый рецепт сытного завтрака

Огуречные блинчики с сырной начинкой. Фото: smachnenke.com.ua

В сезон кабачков особенно хочется разнообразить привычное меню простыми и вкусными блюдами. Эти нежные овощные блинчики идеально сочетаются с кремовой сырной начинкой и станут отличным вариантом для семейного завтрака или легкого ужина. Они получаются сочными, ароматными и исчезают со стола за считанные минуты.

Рецепт опубликовал сайт Smachnenke, передает Новини.LIVE.

Вам понадобится:

кабачки — 2 шт. (примерно 600 г);

картофель — 2 шт. (примерно 300 г);

яйца — 3 шт.;

твердый сыр — 60–70 г;

мука — 2–3 ст. л.;

укроп — небольшой пучок;

зеленый лук — небольшой пучок;

соль — по вкусу;

чёрный перец — по вкусу;

прованские травы — 1 ч. л.

Для начинки:

плавленый сыр — 2 шт.;

вареные яйца — 3 шт.;

укроп — небольшой пучок;

зеленый лук — небольшой пучок;

чеснок — 2 зубчика;

соль — по вкусу;

чёрный перец — по вкусу.

Кабачковые блинчики. Фото: smachnenke.com.ua

Способ приготовления

Для начинки натереть вареные яйца, плавленый сыр размять вилкой. Добавить измельченную зелень, чеснок, соль и перец, после чего хорошо перемешать. Кабачки натереть на крупной терке, немного посолить и оставить на 10 минут, затем отжать сок. Картофель натереть на мелкой терке, дать крахмалу осесть и добавить его обратно в овощную массу. Добавить к овощам натертый твердый сыр, зелень, яйца, муку, соль, перец и прованские травы. Перемешать до однородности. Выкладывать тесто на смазанную маслом сковороду тонким слоем и обжаривать блины до золотистой корочки с обеих сторон. На каждый остывший блин выложить сыроную начинку и свернуть трубочкой. Подавать сразу после приготовления.

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