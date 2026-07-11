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Главная Вкус Блинчики из кабачков с сырной начинкой за 15 минут: рецепт на завтрак

Блинчики из кабачков с сырной начинкой за 15 минут: рецепт на завтрак

Ua ru
Дата публикации 11 июля 2026 05:04
Нежные кабачковые блинчики с сырной начинкой: быстрый рецепт сытного завтрака
Огуречные блинчики с сырной начинкой. Фото: smachnenke.com.ua

В сезон кабачков особенно хочется разнообразить привычное меню простыми и вкусными блюдами. Эти нежные овощные блинчики идеально сочетаются с кремовой сырной начинкой и станут отличным вариантом для семейного завтрака или легкого ужина. Они получаются сочными, ароматными и исчезают со стола за считанные минуты.

Рецепт опубликовал сайт Smachnenke, передает Новини.LIVE.

Вам понадобится:

  • кабачки — 2 шт. (примерно 600 г);
  • картофель — 2 шт. (примерно 300 г);
  • яйца — 3 шт.;
  • твердый сыр — 60–70 г;
  • мука — 2–3 ст. л.;
  • укроп — небольшой пучок;
  • зеленый лук — небольшой пучок;
  • соль — по вкусу;
  • чёрный перец — по вкусу;
  • прованские травы — 1 ч. л.

Для начинки:

  • плавленый сыр — 2 шт.;
  • вареные яйца — 3 шт.;
  • укроп — небольшой пучок;
  • зеленый лук — небольшой пучок;
  • чеснок — 2 зубчика;
  • соль — по вкусу;
  • чёрный перец — по вкусу.
рецепт кабачкових млинців
Кабачковые блинчики. Фото: smachnenke.com.ua

Способ приготовления

  1. Для начинки натереть вареные яйца, плавленый сыр размять вилкой.
  2. Добавить измельченную зелень, чеснок, соль и перец, после чего хорошо перемешать.
  3. Кабачки натереть на крупной терке, немного посолить и оставить на 10 минут, затем отжать сок.
  4. Картофель натереть на мелкой терке, дать крахмалу осесть и добавить его обратно в овощную массу.
  5. Добавить к овощам натертый твердый сыр, зелень, яйца, муку, соль, перец и прованские травы. Перемешать до однородности.
  6. Выкладывать тесто на смазанную маслом сковороду тонким слоем и обжаривать блины до золотистой корочки с обеих сторон.
  7. На каждый остывший блин выложить сыроную начинку и свернуть трубочкой. Подавать сразу после приготовления.

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рецепт блины кабачки
Юлия Щербак - Редактор
Автор:
Юлия Щербак
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