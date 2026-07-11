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Головна Смак Кабачкові млинці з сирною начинкою за 15 хвилин: рецепт на сніданок

Кабачкові млинці з сирною начинкою за 15 хвилин: рецепт на сніданок

Ua ru
Дата публікації: 11 липня 2026 05:04
Ніжні кабачкові млинці з сирною начинкою: швидкий рецепт ситного сніданку
Кабачкові млинці з сирною начинкою. Фото: smachnenke.com.ua

У сезон кабачків особливо хочеться урізноманітнити звичне меню простими та смачними стравами. Ці ніжні млинці з овочів ідеально поєднуються з кремовою сирною начинкою та стануть чудовим варіантом для сімейного сніданку або легкої вечері. Вони виходять соковитими, ароматними та зникають зі столу за лічені хвилини.

Рецепт опублікували Smachnenke, передає Новини.LIVE.

Вам знадобиться:

  • кабачки — 2 шт. (приблизно 600 г);
  • картопля — 2 шт. (приблизно 300 г);
  • яйця — 3 шт.;
  • твердий сир — 60–70 г;
  • борошно — 2–3 ст. л.;
  • кріп — невеликий пучок;
  • зелена цибуля — невеликий пучок;
  • сіль — за смаком;
  • чорний перець — за смаком;
  • прованські трави — 1 ч. л.

Для начинки:

  • плавлений сир — 2 шт.;
  • варені яйця — 3 шт.;
  • кріп — невеликий пучок;
  • зелена цибуля — невеликий пучок;
  • часник — 2 зубчики;
  • сіль — за смаком;
  • чорний перець — за смаком.
рецепт кабачкових млинців
Кабачкові млинці. Фото: smachnenke.com.ua

Спосіб приготування

  1. Для начинки натерти варені яйця, плавлений сир розім'яти виделкою.
  2. Додати подрібнену зелень, часник, сіль і перець, після чого добре перемішати.
  3. Кабачки натерти на великій тертці, трохи посолити та залишити на 10 хвилин, потім відтиснути сік.
  4. Картоплю натерти на дрібній тертці, дати крохмалю осісти та додати його назад до овочевої маси.
  5. Додати до овочів натертий твердий сир, зелень, яйця, борошно, сіль, перець і прованські трави. Перемішати до однорідності.
  6. Викладати тісто на змащену олією сковороду тонким шаром і обсмажувати млинці до золотистої скоринки з обох боків.
  7. На кожен охолоджений млинець викласти сирну начинку та загорнути трубочкою. Подавати одразу після приготування.

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рецепт млинці кабачки
Юлія Щербак - Редактор
Автор:
Юлія Щербак
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