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Головна Смак Млинці "як хачапурі" на сніданок за 5 хвилин: знадобиться 200 мл. кефіру

Млинці "як хачапурі" на сніданок за 5 хвилин: знадобиться 200 мл. кефіру

Ua ru
Дата публікації: 7 липня 2026 05:04
Сирні млинці зі шпинатом: швидкий сніданок із сулугуні за лічені хвилини
Млинці на сніданок. Фото: smachnenke.com.ua

Якщо звичайні млинці вже набридли, спробуйте цей простий варіант зі шпинатом і сулугуні. Завдяки кефіру тісто виходить ніжним і пишним, а сир апетитно тягнеться всередині, нагадуючи смак хачапурі. Такий сніданок готується дуже швидко й чудово смакує як гарячим, так і теплим.

Рецепт опублікували Smachnenke, передає Новини.LIVE.

Вам знадобиться:

  • кефір 2,5% — 230 мл.;
  • яйце — 1 шт.;
  • борошно — 130 г;
  • цукор — 1 ч. л.;
  • сіль — ½ ч. л.;
  • сода — ¼ ч. л.;
  • шпинат — 1 велика жменя;
  • сир сулугуні — 80 г;
  • олія — для смаження.
рецепт млинців на сніданок
Сирні млинці. Фото: smachnenke.com.ua

Спосіб приготування

  1. У мисці змішати кефір, яйце, сіль, цукор і соду.
  2. Додати просіяне борошно та замішати однорідне тісто без грудочок. 
  3. Шпинат дрібно нарізати, сулугуні натерти на великій тертці й додати до тіста, після чого добре перемішати.
  4. На розігріту сковороду з невеликою кількістю олії викласти тісто ложкою, формуючи невеликі млинці. 
  5. Накрити кришкою та обсмажити на середньому вогні до рум'яної скоринки з одного боку, потім перевернути й довести до готовності.
  6. Подавати гарячими зі сметаною, натуральним йогуртом або улюбленим соусом.

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Юлія Щербак - Редактор
Автор:
Юлія Щербак
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