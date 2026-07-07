Сирні млинці зі шпинатом: швидкий сніданок із сулугуні за лічені хвилини

Млинці на сніданок. Фото: smachnenke.com.ua

Якщо звичайні млинці вже набридли, спробуйте цей простий варіант зі шпинатом і сулугуні. Завдяки кефіру тісто виходить ніжним і пишним, а сир апетитно тягнеться всередині, нагадуючи смак хачапурі. Такий сніданок готується дуже швидко й чудово смакує як гарячим, так і теплим.

Рецепт опублікували Smachnenke, передає Новини.LIVE.

Вам знадобиться:

кефір 2,5% — 230 мл.;

яйце — 1 шт.;

борошно — 130 г;

цукор — 1 ч. л.;

сіль — ½ ч. л.;

сода — ¼ ч. л.;

шпинат — 1 велика жменя;

сир сулугуні — 80 г;

олія — для смаження.

Сирні млинці. Фото: smachnenke.com.ua

Спосіб приготування

У мисці змішати кефір, яйце, сіль, цукор і соду. Додати просіяне борошно та замішати однорідне тісто без грудочок. Шпинат дрібно нарізати, сулугуні натерти на великій тертці й додати до тіста, після чого добре перемішати. На розігріту сковороду з невеликою кількістю олії викласти тісто ложкою, формуючи невеликі млинці. Накрити кришкою та обсмажити на середньому вогні до рум'яної скоринки з одного боку, потім перевернути й довести до готовності. Подавати гарячими зі сметаною, натуральним йогуртом або улюбленим соусом.

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