Пишні кабачкові оладки на кефірі: простий рецепт для сніданку

Оладки за 10 хвилин на сніданок: знадобиться 1 кабачок та 400 мл кефіру
Ua ru
Дата публікації: 2 липня 2026 05:04
Кабачкові оладки. Фото: smachnenke.com.ua
У сезон кабачків цей рецепт точно стане одним із ваших улюблених. Оладки виходять пишними, ніжними та рум'яними, а готуються із простих продуктів, які майже завжди є вдома. Чудовий варіант для швидкого сніданку або легкої вечері, коли хочеться чогось смачного без зайвого клопоту.
Рецепт опублікували Smachnenke, передає Новини.LIVE.
Вам знадобиться:
- кабачок — 1 середній;
- сіль — за смаком.
Для тіста:
- яйця — 2 шт.;
- кефір або натуральний йогурт 2,5% — 400 мл;
- борошно пшеничне — 2 скл. (по 200 мл);
- сода — неповна 1 ч. л.;
- сушене листя селери — за смаком;
- приправа до м'яса або улюблені спеції — за смаком;
- паприка — за смаком;
- сіль — за смаком.
Додатково:
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- олія — для смаження;
- сметана або улюблений соус — для подачі.
Спосіб приготування
- Кабачок нарізати тонкими кружечками, злегка посолити та залишити на 10 хвилин. Після цього добре відтиснути від зайвої рідини.
- Яйця змішати з кефіром, додати сіль, паприку, сушене листя селери та спеції.
- Поступово додати борошно й перемішати до однорідної консистенції.
- Додати підготовлений кабачок, всипати соду та швидко перемішати.
- Одразу викладати тісто ложкою на добре розігріту сковороду з олією.
- Обсмажити оладки з обох боків до золотистої скоринки.
- Подавати гарячими зі сметаною або улюбленим соусом.
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