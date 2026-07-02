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Головна Смак Оладки за 10 хвилин на сніданок: знадобиться 1 кабачок та 400 мл кефіру

Оладки за 10 хвилин на сніданок: знадобиться 1 кабачок та 400 мл кефіру

Ua ru
Дата публікації: 2 липня 2026 05:04
Пишні кабачкові оладки на кефірі: простий рецепт для сніданку
Кабачкові оладки. Фото: smachnenke.com.ua

У сезон кабачків цей рецепт точно стане одним із ваших улюблених. Оладки виходять пишними, ніжними та рум'яними, а готуються із простих продуктів, які майже завжди є вдома. Чудовий варіант для швидкого сніданку або легкої вечері, коли хочеться чогось смачного без зайвого клопоту.

Рецепт опублікували Smachnenke, передає Новини.LIVE.

Вам знадобиться:

  • кабачок — 1 середній;
  • сіль — за смаком.

Для тіста:

  • яйця — 2 шт.;
  • кефір або натуральний йогурт 2,5% — 400 мл;
  • борошно пшеничне — 2 скл. (по 200 мл);
  • сода — неповна 1 ч. л.;
  • сушене листя селери — за смаком;
  • приправа до м'яса або улюблені спеції — за смаком;
  • паприка — за смаком;
  • сіль — за смаком.

Додатково:

Читайте також:
  • олія — для смаження;
  • сметана або улюблений соус — для подачі.
рецепт кабачкових оладок
Приготування оладок. Фото: smachnenke.com.ua

Спосіб приготування

  1. Кабачок нарізати тонкими кружечками, злегка посолити та залишити на 10 хвилин. Після цього добре відтиснути від зайвої рідини.
  2. Яйця змішати з кефіром, додати сіль, паприку, сушене листя селери та спеції.
  3. Поступово додати борошно й перемішати до однорідної консистенції.
  4. Додати підготовлений кабачок, всипати соду та швидко перемішати.
  5. Одразу викладати тісто ложкою на добре розігріту сковороду з олією.
  6. Обсмажити оладки з обох боків до золотистої скоринки.
  7. Подавати гарячими зі сметаною або улюбленим соусом.

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рецепт оладки кабачки
Юлія Щербак - Редактор
Автор:
Юлія Щербак
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