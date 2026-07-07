Творожные блины со шпинатом: быстрый завтрак с сулугуни за считанные минуты

Блины на завтрак. Фото: smachnenke.com.ua

Если обычные блины уже надоели, попробуйте этот простой вариант со шпинатом и сулугуни. Благодаря кефиру тесто получается нежным и пышным, а сыр аппетитно тянется внутри, напоминая по вкусу хачапури. Такой завтрак готовится очень быстро и будет вкусным как горячим, так и теплым.

Рецепт опубликовал сайт Smachnenke, передает Новини.LIVE.

Вам понадобится:

кефир 2,5% — 230 мл.;

яйцо — 1 шт.;

мука — 130 г;

сахар — 1 ч. л.;

соль — ½ ч. л.;

сода — ¼ ч. л.;

шпинат — 1 большая горсть;

сыр сулугуни — 80 г;

растительное масло — для жарки.

Сырные блины. Фото: smachnenke.com.ua

Способ приготовления

В миске смешать кефир, яйцо, соль, сахар и соду. Добавить просеянную муку и замесить однородное тесто без комочков. Шпинат мелко нарезать, сулугуни натереть на крупной терке и добавить в тесто, после чего хорошо перемешать. На разогретую сковороду с небольшим количеством масла выложить тесто ложкой, формируя небольшие блинчики. Накрыть крышкой и обжарить на среднем огне до румяной корочки с одной стороны, затем перевернуть и довести до готовности. Подавать горячими со сметаной, натуральным йогуртом или любимым соусом.

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