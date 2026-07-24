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Головна Смак Сніданок №1 за 15 хвилин: просто натерти 1 кабачок та додати 3 яйця

Сніданок №1 за 15 хвилин: просто натерти 1 кабачок та додати 3 яйця

Ua ru
Дата публікації: 24 липня 2026 05:04
Кабачкові млинці з яйцями: швидкий сніданок для всієї родини
Тісто з кабачками. Фото: smachnenke.com.ua

Якщо вдома є кабачок і кілька яєць, можна швидко приготувати ситний і смачний сніданок. Кабачкові млинці виходять тонкими, ніжними, ароматними та чудово поєднуються зі сметаною або улюбленим соусом.

Рецепт опублікували Smachnenke, передає Новини.LIVE.

Вам знадобиться:

  • кабачок — 1 шт. (приблизно 500 г);
  • яйця — 3 шт.;
  • борошно — 1 склянка (приблизно 140 г);
  • часник — 2 зубчики;
  • кріп — кілька гілочок;
  • сіль — ½ ч. л.;
  • чорний мелений перець — до смаку;
  • олія — для смаження.
рецепт кабачкових млинців на сніданок
Кабачкові млинці. Фото: smachnenke.com.ua

Спосіб приготування

  1. Натерти кабачок, додати яйця, подрібнений кріп, часник, сіль і перець.
  2. Додати борошно та перемішати до однорідного тіста, трохи густішого, ніж для звичайних млинців.
  3. На розігрітій сковороді, змащеній олією, викладати порції тіста тонким шаром.
  4. Обсмажувати млинці з обох боків до золотистої скоринки.
  5. Подавати гарячими зі сметаною або домашнім соусом.
  6. Млинці виходять соковитими, ніжними та дуже ароматними.

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Юлія Щербак - Редактор
Автор:
Юлія Щербак
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