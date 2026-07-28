Пицца из кабачков на сковороде за 10 минут на завтрак: рецепт на 10 из 10

Пицца из кабачков. Фото: smachnenke.com.ua

Кабачки прекрасно подходят не только для оладий или запеканок, но и для необычной домашней пиццы. Такое блюдо получается сочным, ароматным и легким, а главное — не требует духовки. Оно вкусно как в горячем виде, так и после остывания.

Рецепт опубликовал сайт Smachnenke, сообщает Новини.LIVE.

Вам понадобится:

молодые кабачки — 500 г;

помидоры — 2 шт.;

яйца — 3 шт.;

сметана — 2 ст. л.;

чеснок — 2 зубчика;

мука — 5–6 ст. л.;

растительное масло — 3–4 ст. л.;

свежая зелень — по вкусу;

копченая паприка — 1 ч. л.;

майоран — 1 ч. л.;

сушеный базилик — 1 ч. л.;

соль и черный перец — по вкусу.

Приготовление пиццы. Фото: smachnenke.com.ua

Способ приготовления

Кабачки натереть на крупной терке, не снимая молодой кожицы. Один помидор нарезать кубиками, второй — тонкими полукольцами. К кабачковой массе добавить яйца, измельченный чеснок, зелень, сметану, специи, соль и перец. Перемешать, всыпать муку и замесить густое овощное тесто. Разогреть сковороду с маслом, выложить кабачковую смесь и равномерно распределить. Сверху выложить кусочки помидоров, слегка присыпать специями. Готовить под крышкой на минимальном огне до появления румяной корочки снизу и полной готовности середины. После выключения оставить пиццу на сковороде ещё на 15–20 минут. Готовую кабачковую пиццу посыпать свежей зеленью, нарезать на порции и подавать к столу. В охлаждённом виде она также остаётся очень вкусной.

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