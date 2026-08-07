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Головна Смак Баклажани на закуску "Серпень" за 10 хвилин: спробуйте 1 раз і закохаєтеся

Баклажани на закуску "Серпень" за 10 хвилин: спробуйте 1 раз і закохаєтеся

Ua ru
Дата публікації: 7 серпня 2026 12:14
Баклажани з перцем і часником: пікантна закуска на літо
Баклажани на закуску. Фото: smachnenke.com.ua

Цю закуску доречно готувати в сезон баклажанів. Вона виходить пікантною, ароматною та соковитою, а подавати її можна як самостійну страву або як доповнення до м'яса, картоплі чи інших гарнірів.

Рецепт опублікували Smachnenke, передає Новини.LIVE.

Вам знадобиться: 

  • баклажани — 3–4 шт.;
  • солодкий перець — 1–2 шт.;
  • петрушка — 1 пучок;
  • часник — 4–5 зубчиків;
  • гострий перець — за бажанням;
  • сіль — до смаку;
  • олія — для смаження.

Для заправки:

  • оливкова олія — 3 ст. л.;
  • соєвий соус — 2 ст. л.;
  • яблучний або звичайний оцет — 1–2 ст. л.
рецепт закуски з баклажанів
Баклажани з перцем. Фото: smachnenke.com.ua

Спосіб приготування 

  1. Баклажани очистити, нарізати шматочками, посолити, залити холодною водою та залишити на 10 хвилин. 
  2. Потім обсушити й обсмажити на олії до м'якості та золотистої скоринки.
  3. Перець нарізати смужками та обсмажити на тій самій сковороді, щоб він став м'яким, але залишився трохи хрустким.
  4. З'єднати баклажани й перець, додати подрібнену петрушку, часник і гострий перець. 
  5. Для заправки змішати оливкову олію, соєвий соус та оцет, полити овочі й обережно перемішати.
  6. Залишити закуску на 30–60 хвилин для настоювання, після чого охолодити. Найкраще подавати її холодною.

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рецепт баклажан закуска
Юлія Щербак - Редактор
Автор:
Юлія Щербак
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