Баклажани з перцем і часником: пікантна закуска на літо

Баклажани на закуску. Фото: smachnenke.com.ua

Цю закуску доречно готувати в сезон баклажанів. Вона виходить пікантною, ароматною та соковитою, а подавати її можна як самостійну страву або як доповнення до м'яса, картоплі чи інших гарнірів.

Рецепт опублікували Smachnenke, передає Новини.LIVE.

Вам знадобиться:

баклажани — 3–4 шт.;

солодкий перець — 1–2 шт.;

петрушка — 1 пучок;

часник — 4–5 зубчиків;

гострий перець — за бажанням;

сіль — до смаку;

олія — для смаження.

Для заправки:

оливкова олія — 3 ст. л.;

соєвий соус — 2 ст. л.;

яблучний або звичайний оцет — 1–2 ст. л.

Баклажани з перцем. Фото: smachnenke.com.ua

Спосіб приготування

Баклажани очистити, нарізати шматочками, посолити, залити холодною водою та залишити на 10 хвилин. Потім обсушити й обсмажити на олії до м'якості та золотистої скоринки. Перець нарізати смужками та обсмажити на тій самій сковороді, щоб він став м'яким, але залишився трохи хрустким. З'єднати баклажани й перець, додати подрібнену петрушку, часник і гострий перець. Для заправки змішати оливкову олію, соєвий соус та оцет, полити овочі й обережно перемішати. Залишити закуску на 30–60 хвилин для настоювання, після чого охолодити. Найкраще подавати її холодною.

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