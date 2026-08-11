Густое овощное рагу с баклажанами: простое блюдо на каждый день

Густое рагу на каждый день: готовьте, пока есть свежие овощи
Это именно то блюдо, которое удобно готовить в конце лета, когда свежих овощей в избытке. Баклажаны придают нежность, перец — сладость, помидоры делают рагу сочным, а фасоль добавляет сытности. В результате получается ароматное домашнее рагу, которое вкусно и в горячем виде, и после остывания.
Рецепт опубликовали на YouTube-канале Пан Фартух — простые рецепты, передает Новини.LIVE.
Вам понадобится:
- баклажаны — 1–2 шт.;
- сладкий перец — 2 шт.;
- помидоры — 2–3 шт.;
- стручковая фасоль — 400 г;
- лук — 1 шт.;
- паприка — по вкусу;
- итальянские травы — по вкусу;
- соль и черный перец — по вкусу.
Способ приготовления
- Баклажаны нарезать кубиками, лук — небольшими кусочками, а сладкий перец — полосками.
- В кастрюле или глубокой сковороде обжарить лук до мягкости.
- Добавить баклажаны и перец, перемешать и готовить несколько минут.
- Помидоры нарезать кусочками и добавить к овощам вместе со стручковой фасолью.
- Посолить, поперчить, добавить паприку и итальянские травы.
- Накрыть крышкой и тушить на небольшом огне примерно 20–25 минут, пока овощи не станут мягкими, а рагу — густым.
Подавать горячим в качестве самостоятельного блюда или гарнира.
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