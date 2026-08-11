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Главная Вкус Густое рагу на каждый день: готовьте, пока есть свежие овощи

Густое рагу на каждый день: готовьте, пока есть свежие овощи

Ua ru
Дата публикации 11 августа 2026 21:04
Густое овощное рагу с баклажанами: простое блюдо на каждый день
Овощное рагу. Фото: кадр из видео

Это именно то блюдо, которое удобно готовить в конце лета, когда свежих овощей в избытке. Баклажаны придают нежность, перец — сладость, помидоры делают рагу сочным, а фасоль добавляет сытности. В результате получается ароматное домашнее рагу, которое вкусно и в горячем виде, и после остывания.

Рецепт опубликовали на YouTube-канале Пан Фартух — простые рецепты, передает Новини.LIVE.

Вам понадобится:

  • баклажаны — 1–2 шт.;
  • сладкий перец — 2 шт.;
  • помидоры — 2–3 шт.;
  • стручковая фасоль — 400 г;
  • лук — 1 шт.;
  • паприка — по вкусу;
  • итальянские травы — по вкусу;
  • соль и черный перец — по вкусу.
рецепт овочевого рагу з квасолею
Фасоль и овощи. Фото: кадр из видео

Способ приготовления

  1. Баклажаны нарезать кубиками, лук — небольшими кусочками, а сладкий перец — полосками.
  2. В кастрюле или глубокой сковороде обжарить лук до мягкости.
  3. Добавить баклажаны и перец, перемешать и готовить несколько минут.
  4. Помидоры нарезать кусочками и добавить к овощам вместе со стручковой фасолью.
  5. Посолить, поперчить, добавить паприку и итальянские травы.
  6. Накрыть крышкой и тушить на небольшом огне примерно 20–25 минут, пока овощи не станут мягкими, а рагу — густым.

Подавать горячим в качестве самостоятельного блюда или гарнира.

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Ужин овощное рагу рецепт завтрака
Юлия Щербак - Редактор
Автор:
Юлия Щербак
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