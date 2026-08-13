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Главная Вкус Запеченные перцы с сыром: простой ужин в сметанной заливке

Запеченные перцы с сыром: простой ужин в сметанной заливке

Ua ru
Дата публикации 13 августа 2026 21:04
Рецепт перца с сыром и сметаной в духовке: вкусный ужин
Запеченные перцы с сыром и сметаной. Фото: кадр с видео

Сочный сладкий перец, много сыра и нежная сметанная заливка — простое сочетание, из которого получается очень вкусный ужин. Блюдо не требует сложной подготовки и быстро запекается. Такой рецепт особенно стоит попробовать в сезон свежих овощей.

Рецепт опубликовали на YouTube-канале Пан Фартух — прості рецепти, передает Новини.LIVE.

Вам понадобится:

  • сладкий перец — 6 шт.;
  • кисломолочный сыр — 200–250 г;
  • сыр фета — 150 г;
  • сыр сулугуни — 100 г;
  • сметана или сливки — 100 г;
  • соль — по вкусу;
  • черный молотый перец — по вкусу.

 

Запечені перці з сиром та сметаною
Запеченные перцы с сыром и сметаной. Фото: кадр из видео

Способ приготовления

  1. Можно выбирать сладкий перец по вашему вкусу: красный, зеленый или желтый.
  2. Овощи хорошо вымыть, просушить.
  3. Выложить на противень, застеленный пергаментом, и поставить в духовку, разогретую до 220°C.
  4. Чтобы овощи пропеклись равномерно, обязательно переверните их на другую сторону.
  5. Далее следует приготовить творожную начинку. Смешиваем творог, фету и натертый сулугуни.
  6. Готовый перец нужно сложить в миску или кастрюлю и накрыть, чтобы легче было очистить. Оставить на 15-20 минут.
  7. Далее с перцев нужно снять кожицу, сделать небольшой надрез, чтобы достать плодоножку и семена.
  8. Чтобы перец не потерял форму, оставьте зеленый плодоножку сверху, а изнутри удалите.
  9. Подготовленные перцы наполнить творожной начинкой и плотно выложить в форму для запекания.
  10. Сверху добавьте сметану, чтобы во время запекания перцы остались сочными и приобрели нежный сливочный вкус.
  11. Поставьте форму в разогретую духовку и запекайте еще 20 минут до появления аппетитной румяной корочки.

Готовые запеченные перцы подавать горячими. Внутри получается нежная творожная начинка, а сметанная заливка делает блюдо особенно сочным.

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Юлия Щербак - Редактор
Автор:
Юлия Щербак

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