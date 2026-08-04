Басма по-домашнему: сочное овощное блюдо с курицей без лишних хлопот

Басма по-домашнему. Фото: кадр из видео

Басма — это одно из тех блюд, которые покоряют своей простотой. Нужно лишь подготовить овощи, выложить их слоями вместе с курицей и оставить всё тушиться. Через несколько часов вы получите сытный обед или ужин для всей семьи с насыщенным вкусом и большим количеством ароматного сока.

Рецепт опубликован на YouTube-канале Alina FooDee, сообщает Новини.LIVE.

Вам понадобится:

курица — 1 шт.;

лук — 600 г;

помидоры — 500 г (5 шт.);

морковь — 150 г (2 шт.);

чеснок — 1–2 головки;

сладкий перец — 2 шт.;

картофель — 500 г;

баклажан — 400 г (1 шт.);

кабачок — 300 г (1 шт.);

капуста — 300 г;

зелень — по вкусу;

соль — по вкусу;

чёрный молотый перец — по вкусу.

Кабачки и баклажаны. Фото: кадр из видео

Способ приготовления

Курицу разделить на порционные куски, посолить и поперчить. Овощи помыть и нарезать крупными кусками. В большую кастрюлю слоями выложить лук, курицу, морковь, помидоры, чеснок, сладкий перец, картофель, баклажан, кабачок и капусту. По желанию каждый слой немного посолить и поперчить. Накройте кастрюлю крышкой и тушите на минимальном огне примерно 2 часа, не перемешивая. Перед подачей посыпать блюдо измельчённой зеленью. Басма получается очень сочной, ароматной и прекрасно смакует без какого-либо гарнира.

Предлагаем ознакомиться с нашей подборкой рецептов приготовления кабачков

Галицкие рулетики из кабачков: новый рецепт на ужин.

Жареные отбивные из кабачков в 100 раз вкуснее мясных: сезонный рецепт на лето.

Читайте также:

Быстрые кабачковые блинчики за 10 минут на завтрак: понадобится 3 яйца + 500 мл молока.

Новый рецепт голубцов из кабачков: понадобится 500 г фарша.

Простой рецепт кабачков в супер-кляре: понадобится 2 яйца и 200 мл кефира.