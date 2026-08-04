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Главная Вкус Сложить все в кастрюлю и оставить на 2 часа: басма по-домашнему на обед или ужин

Сложить все в кастрюлю и оставить на 2 часа: басма по-домашнему на обед или ужин

Ua ru
Дата публикации 4 августа 2026 21:04
Басма по-домашнему: сочное овощное блюдо с курицей без лишних хлопот
Басма по-домашнему. Фото: кадр из видео

Басма — это одно из тех блюд, которые покоряют своей простотой. Нужно лишь подготовить овощи, выложить их слоями вместе с курицей и оставить всё тушиться. Через несколько часов вы получите сытный обед или ужин для всей семьи с насыщенным вкусом и большим количеством ароматного сока.

Рецепт опубликован на YouTube-канале Alina FooDee, сообщает Новини.LIVE.

Вам понадобится:

  • курица — 1 шт.;
  • лук — 600 г;
  • помидоры — 500 г (5 шт.);
  • морковь — 150 г (2 шт.);
  • чеснок — 1–2 головки;
  • сладкий перец — 2 шт.;
  • картофель — 500 г;
  • баклажан — 400 г (1 шт.);
  • кабачок — 300 г (1 шт.);
  • капуста — 300 г;
  • зелень — по вкусу;
  • соль — по вкусу;
  • чёрный молотый перец — по вкусу.
рецепт тушкованої курки з овочами
Кабачки и баклажаны. Фото: кадр из видео

Способ приготовления

  1. Курицу разделить на порционные куски, посолить и поперчить.
  2. Овощи помыть и нарезать крупными кусками.
  3. В большую кастрюлю слоями выложить лук, курицу, морковь, помидоры, чеснок, сладкий перец, картофель, баклажан, кабачок и капусту. По желанию каждый слой немного посолить и поперчить.
  4. Накройте кастрюлю крышкой и тушите на минимальном огне примерно 2 часа, не перемешивая.
  5. Перед подачей посыпать блюдо измельчённой зеленью. Басма получается очень сочной, ароматной и прекрасно смакует без какого-либо гарнира.

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Ужин рецепт овощное рагу
Юлия Щербак - Редактор
Автор:
Юлия Щербак
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