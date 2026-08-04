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Головна Смак Все скласти в каструлю й забути на 2 години: басма по-домашньому на обід чи вечерю

Все скласти в каструлю й забути на 2 години: басма по-домашньому на обід чи вечерю

Ua ru
Дата публікації: 4 серпня 2026 21:04
Басма по-домашньому: соковита овочева страва з куркою без зайвого клопоту
Басма по-домашньому. Фото: кадр з відео

Басма — це одна з тих страв, які підкорюють своєю простотою. Потрібно лише підготувати овочі, викласти їх шарами разом із куркою й залишити все тушкуватися. За кілька годин ви отримаєте ситний обід або вечерю для всієї родини з насиченим смаком і великою кількістю ароматного соку.

Рецепт опублікували на каналі YouTube Alina FooDee, передає Новини.LIVE.

Вам знадобиться:

  • курка — 1 шт.;
  • цибуля — 600 г;
  • помідори — 500 г (5 шт.);
  • морква — 150 г (2 шт.);
  • часник — 1–2 головки;
  • солодкий перець — 2 шт.;
  • картопля — 500 г;
  • баклажан — 400 г (1 шт.);
  • кабачок — 300 г (1 шт.);
  • капуста — 300 г;
  • зелень — до смаку;
  • сіль — до смаку;
  • чорний мелений перець — до смаку.
рецепт тушкованої курки з овочами
Кабачки та баклажани. Фото: кадр з відео

Спосіб приготування

  1. Курку розділити на порційні шматки, посолити й поперчити.
  2. Овочі помити та нарізати великими шматками.
  3. У велику каструлю шарами викласти цибулю, курку, моркву, помідори, часник, солодкий перець, картоплю, баклажан, кабачок і капусту. За бажанням кожен шар трохи посолити та поперчити.
  4. Накрити каструлю кришкою й тушкувати на мінімальному вогні приблизно 2 години, не перемішуючи. 
  5. Перед подачею посипати страву подрібненою зеленню. Басма виходить дуже соковитою, ароматною та чудово смакує без будь-якого гарніру.

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Вечеря рецепт овочеве рагу
Юлія Щербак - Редактор
Автор:
Юлія Щербак
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