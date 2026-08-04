Басма по-домашньому: соковита овочева страва з куркою без зайвого клопоту

Басма по-домашньому. Фото: кадр з відео

Басма — це одна з тих страв, які підкорюють своєю простотою. Потрібно лише підготувати овочі, викласти їх шарами разом із куркою й залишити все тушкуватися. За кілька годин ви отримаєте ситний обід або вечерю для всієї родини з насиченим смаком і великою кількістю ароматного соку.

Рецепт опублікували на каналі YouTube Alina FooDee, передає Новини.LIVE.

Вам знадобиться:

курка — 1 шт.;

цибуля — 600 г;

помідори — 500 г (5 шт.);

морква — 150 г (2 шт.);

часник — 1–2 головки;

солодкий перець — 2 шт.;

картопля — 500 г;

баклажан — 400 г (1 шт.);

кабачок — 300 г (1 шт.);

капуста — 300 г;

зелень — до смаку;

сіль — до смаку;

чорний мелений перець — до смаку.

Кабачки та баклажани. Фото: кадр з відео

Спосіб приготування

Курку розділити на порційні шматки, посолити й поперчити. Овочі помити та нарізати великими шматками. У велику каструлю шарами викласти цибулю, курку, моркву, помідори, часник, солодкий перець, картоплю, баклажан, кабачок і капусту. За бажанням кожен шар трохи посолити та поперчити. Накрити каструлю кришкою й тушкувати на мінімальному вогні приблизно 2 години, не перемішуючи. Перед подачею посипати страву подрібненою зеленню. Басма виходить дуже соковитою, ароматною та чудово смакує без будь-якого гарніру.

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