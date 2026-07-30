Баклажани без олії на сковороді: турецький рецепт соковитої вечері

Нарізані баклажани. Фото: smachnenke.com.ua

Баклажани можна обсмажити без великої кількості олії й отримати не менш смачний результат. Завдяки простому турецькому способу овочі залишаються соковитими всередині, із золотистою скоринкою зовні, а готова страва виходить легкою, ароматною та дуже апетитною.

Рецепт опублікували Smachnenke, передає Новини.LIVE.

Вам знадобиться:

баклажани — 2 шт.;

помідори — 2 шт.;

яйця — 3 шт.;

сметана — 3 ст. л.;

борошно — 3 ст. л.;

холодна вода — 2 л;

оцет 6% — 2 ст. л.;

орегано — 1 ч. л.;

олія — 2 ст. л.;

сушений часник — дрібка;

сіль — до смаку;

сир — за бажанням.

Баклажани на пательні. Фото: smachnenke.com.ua

Спосіб приготування

Баклажани нарізати кружальцями, залити холодною водою з оцтом і сіллю та залишити на 15–20 хвилин. Потім обсушити, посипати орегано й обсмажити на сухій антипригарній сковороді до рум'яної скоринки з обох боків. Помідори нарізати кубиками й кілька хвилин протушкувати на двох ложках олії із сушеним часником і сіллю. Яйця збити зі сметаною, додати борошно та перемішати до однорідності. Вилити суміш до помідорів, зверху викласти баклажани. За бажанням посипати тертим сиром. Накрити сковороду кришкою та готувати на слабкому вогні приблизно 15 хвилин. Страва виходить ніжною, ситною й дуже ароматною, а баклажани — рум'яними без зайвого жиру.

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