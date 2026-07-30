Баклажани без олії на сковороді: турецький рецепт соковитої вечері

Як посмажити баклажани без краплі олії: турецький рецепт
Баклажани можна обсмажити без великої кількості олії й отримати не менш смачний результат. Завдяки простому турецькому способу овочі залишаються соковитими всередині, із золотистою скоринкою зовні, а готова страва виходить легкою, ароматною та дуже апетитною.
Рецепт опублікували Smachnenke, передає Новини.LIVE.
Вам знадобиться:
- баклажани — 2 шт.;
- помідори — 2 шт.;
- яйця — 3 шт.;
- сметана — 3 ст. л.;
- борошно — 3 ст. л.;
- холодна вода — 2 л;
- оцет 6% — 2 ст. л.;
- орегано — 1 ч. л.;
- олія — 2 ст. л.;
- сушений часник — дрібка;
- сіль — до смаку;
- сир — за бажанням.
Спосіб приготування
- Баклажани нарізати кружальцями, залити холодною водою з оцтом і сіллю та залишити на 15–20 хвилин.
- Потім обсушити, посипати орегано й обсмажити на сухій антипригарній сковороді до рум'яної скоринки з обох боків.
- Помідори нарізати кубиками й кілька хвилин протушкувати на двох ложках олії із сушеним часником і сіллю.
- Яйця збити зі сметаною, додати борошно та перемішати до однорідності.
- Вилити суміш до помідорів, зверху викласти баклажани. За бажанням посипати тертим сиром.
- Накрити сковороду кришкою та готувати на слабкому вогні приблизно 15 хвилин. Страва виходить ніжною, ситною й дуже ароматною, а баклажани — рум'яними без зайвого жиру.
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