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Головна Смак Кабачки по-королівськи за 30 хвилин: рецепт на вечерю з 500 г фаршу

Кабачки по-королівськи за 30 хвилин: рецепт на вечерю з 500 г фаршу

Ua ru
Дата публікації: 26 липня 2026 05:04
Кабачки з м’ясною начинкою: ситна вечеря за 30 хвилин
Кабачки по-королівськи. Фото: кадр з відео

Кабачки по-королівськи — це страва, яка легко може стати головною на столі. Молоді кабачки обсмажуються до золотистої скоринки, а зверху додається ароматний м’ясний соус із фаршем, томатами та спеціями. Виходить дуже смачно, ситно й без складних приготувань.

Рецепт опублікували на каналі Пан Фартух — прості рецепти, передає Новини.LIVE.

Вам знадобиться:

  • кабачки — 2–3 шт.;
  • борошно — 100 г;
  • свинячий фарш — 500 г;
  • цибуля — 1 шт.;
  • часник — 1–2 зубчики;
  • томатний соус — 100 г;
  • вода — 150 мл.;
  • сіль, чорний перець — за смаком;
  • паприка — 1 ч. л.;
  • приправа для м’яса — ½ ч. л.;
  • петрушка — до смаку;
  • олія — для смаження.
рецепт страви з кабачками та фаршем
Приготування кабачків. Фото: кадр з відео

Спосіб приготування

  1. Кабачки помити, нарізати кружальцями або скибочками.
  2. За бажанням трохи посолити та залишити на кілька хвилин, після чого промокнути зайву вологу.
  3. Кожен шматочок кабачка обваляти в борошні та обсмажити у фритюрі або на достатній кількості добре розігрітої олії до золотистої скоринки.
  4. Готові кабачки викласти на паперовий рушник, щоб прибрати зайвий жир.
  5. Для начинки обсмажити подрібнену цибулю, додати фарш і готувати до зміни кольору м’яса.
  6. Додати часник, сіль, перець, паприку та приправу для м’яса.
  7. Додати томатний соус і воду, перемішати та тушкувати кілька хвилин, щоб соус став густішим і насиченим.
  8. Перед подачею викласти смажені кабачки на тарілку, зверху додати м’ясний соус і посипати свіжою петрушкою.

Кабачки по-королівськи виходять ароматними, соковитими та дуже ситними — ідеальний варіант для швидкої домашньої вечері.

Пропонуємо ознайомитися з нашою добіркою рецептів приготування кабачків

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Вечеря рецепт кабачки
Юлія Щербак - Редактор
Автор:
Юлія Щербак
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