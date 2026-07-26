Кабачки з м’ясною начинкою: ситна вечеря за 30 хвилин

Кабачки по-королівськи за 30 хвилин: рецепт на вечерю з 500 г фаршу
Кабачки по-королівськи — це страва, яка легко може стати головною на столі. Молоді кабачки обсмажуються до золотистої скоринки, а зверху додається ароматний м’ясний соус із фаршем, томатами та спеціями. Виходить дуже смачно, ситно й без складних приготувань.
Рецепт опублікували на каналі Пан Фартух — прості рецепти, передає Новини.LIVE.
Вам знадобиться:
- кабачки — 2–3 шт.;
- борошно — 100 г;
- свинячий фарш — 500 г;
- цибуля — 1 шт.;
- часник — 1–2 зубчики;
- томатний соус — 100 г;
- вода — 150 мл.;
- сіль, чорний перець — за смаком;
- паприка — 1 ч. л.;
- приправа для м’яса — ½ ч. л.;
- петрушка — до смаку;
- олія — для смаження.
Спосіб приготування
- Кабачки помити, нарізати кружальцями або скибочками.
- За бажанням трохи посолити та залишити на кілька хвилин, після чого промокнути зайву вологу.
- Кожен шматочок кабачка обваляти в борошні та обсмажити у фритюрі або на достатній кількості добре розігрітої олії до золотистої скоринки.
- Готові кабачки викласти на паперовий рушник, щоб прибрати зайвий жир.
- Для начинки обсмажити подрібнену цибулю, додати фарш і готувати до зміни кольору м’яса.
- Додати часник, сіль, перець, паприку та приправу для м’яса.
- Додати томатний соус і воду, перемішати та тушкувати кілька хвилин, щоб соус став густішим і насиченим.
- Перед подачею викласти смажені кабачки на тарілку, зверху додати м’ясний соус і посипати свіжою петрушкою.
Кабачки по-королівськи виходять ароматними, соковитими та дуже ситними — ідеальний варіант для швидкої домашньої вечері.
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