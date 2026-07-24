Кабачкові кекси з сиром: проста вечеря з сезонних овочів

Кабачки та картопля. Фото: smachnenke.com.ua

Якщо хочеться швидко приготувати щось смачне з кабачків, спробуйте ці овочеві кекси. Вони виходять ніжними, соковитими, із золотистою скоринкою та сирним ароматом. Подавати їх можна як самостійну страву або з легким соусом на основі грецького йогурту.

Рецепт опублікували Smachnenke, передає Новини.LIVE.

Вам знадобиться:

кабачки або цукіні — 2 шт.;

картопля — 1 шт.;

яйця — 2 шт.;

манна крупа — 3 ст. л.;

молоко — 50 мл;

борошно — 70 г;

розпушувач — 1 ч. л.;

твердий сир — 60 г;

болгарський перець — 1 шт.;

кріп і петрушка — по невеликому пучку;

сіль, чорний перець — до смаку;

олія — для форм.

Для соусу:

грецький йогурт — 2 ст. л.;

мариновані огірки — 2 шт.;

оливки — 3 шт.;

часник — 1 зубчик.

Кабачкові кекси. Фото: smachnenke.com.ua

Спосіб приготування

Натерти кабачки та картоплю, відтиснути зайву рідину. Додати манну крупу, молоко та залишити на кілька хвилин. Додати натертий сир, подрібнену зелень, яйця, спеції, борошно з розпушувачем і дрібно нарізаний болгарський перець. Перемішати до однорідності. Розкласти овочеву масу у змащені формочки та випікати при 180 °C приблизно 20–25 хвилин до золотистої скоринки. Для соусу змішати грецький йогурт із подрібненими маринованими огірками, оливками та часником. Подавати кабачкові кекси теплими або охолодженими разом із ароматним соусом.

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