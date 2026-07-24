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Головна Смак Лінива вечеря №1 за 30 хвилин: знадобиться 2 кабачки та 1 картоплина

Лінива вечеря №1 за 30 хвилин: знадобиться 2 кабачки та 1 картоплина

Ua ru
Дата публікації: 24 липня 2026 21:04
Кабачкові кекси з сиром: проста вечеря з сезонних овочів
Кабачки та картопля. Фото: smachnenke.com.ua

Якщо хочеться швидко приготувати щось смачне з кабачків, спробуйте ці овочеві кекси. Вони виходять ніжними, соковитими, із золотистою скоринкою та сирним ароматом. Подавати їх можна як самостійну страву або з легким соусом на основі грецького йогурту.

Рецепт опублікували Smachnenke, передає Новини.LIVE.

Вам знадобиться:

  • кабачки або цукіні — 2 шт.;
  • картопля — 1 шт.;
  • яйця — 2 шт.;
  • манна крупа — 3 ст. л.;
  • молоко — 50 мл;
  • борошно — 70 г;
  • розпушувач — 1 ч. л.;
  • твердий сир — 60 г;
  • болгарський перець — 1 шт.;
  • кріп і петрушка — по невеликому пучку;
  • сіль, чорний перець — до смаку;
  • олія — для форм.

Для соусу:

  • грецький йогурт — 2 ст. л.;
  • мариновані огірки — 2 шт.;
  • оливки — 3 шт.;
  • часник — 1 зубчик.
рецепт вечері з картоплі та кабачків
Кабачкові кекси. Фото: smachnenke.com.ua

Спосіб приготування

  1. Натерти кабачки та картоплю, відтиснути зайву рідину.
  2. Додати манну крупу, молоко та залишити на кілька хвилин.
  3. Додати натертий сир, подрібнену зелень, яйця, спеції, борошно з розпушувачем і дрібно нарізаний болгарський перець. Перемішати до однорідності.
  4. Розкласти овочеву масу у змащені формочки та випікати при 180 °C приблизно 20–25 хвилин до золотистої скоринки.
  5. Для соусу змішати грецький йогурт із подрібненими маринованими огірками, оливками та часником.
  6. Подавати кабачкові кекси теплими або охолодженими разом із ароматним соусом.

Пропонуємо ознайомитися з нашою добіркою рецептів приготування кабачків

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Вечеря рецепт кабачки
Юлія Щербак - Редактор
Автор:
Юлія Щербак
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