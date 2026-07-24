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Главная Вкус Ленивый ужин № 1 за 30 минут: понадобятся 2 кабачка и 1 картофелина

Ленивый ужин № 1 за 30 минут: понадобятся 2 кабачка и 1 картофелина

Ua ru
Дата публикации 24 июля 2026 21:04
Кексы из кабачков с сыром: простой ужин из сезонных овощей
Кабачки и картофель. Фото: smachnenke.com.ua

Если хочется быстро приготовить что-нибудь вкусное из кабачков, попробуйте эти овощные кексы. Они получаются нежными, сочными, с золотистой корочкой и сырным ароматом. Подавать их можно как самостоятельное блюдо или с лёгким соусом на основе греческого йогурта.

Рецепт опубликовал сайт Smachnenke, передает Новини.LIVE.

Вам понадобится:

  • кабачки или цуккини — 2 шт.;
  • картофель — 1 шт.;
  • яйца — 2 шт.;
  • манная крупа — 3 ст. л.;
  • молоко — 50 мл;
  • мука — 70 г;
  • разрыхлитель — 1 ч. л.;
  • твердый сыр — 60 г;
  • болгарский перец — 1 шт.;
  • укроп и петрушка — по небольшому пучку;
  • соль, черный перец — по вкусу;
  • растительное масло — для форм.

Для соуса:

  • греческий йогурт — 2 ст. л.;
  • маринованные огурцы — 2 шт.;
  • оливки — 3 шт.;
  • чеснок — 1 зубчик.
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Кабачковые кексы. Фото: smachnenke.com.ua

Способ приготовления

  1. Натереть кабачки и картофель, отжать лишнюю жидкость.
  2. Добавить манную крупу, молоко и оставить на несколько минут.
  3. Добавить тёртый творог, измельчённую зелень, яйца, специи, муку с разрыхлителем и мелко нарезанный болгарский перец. Перемешать до однородности.
  4. Разложить овощную массу в смазанные формочки и выпекать при 180 °C примерно 20–25 минут до золотистой корочки.
  5. Для соуса смешать греческий йогурт с измельченными маринованными огурцами, оливками и чесноком.
  6. Подавать кабачковые кексы теплыми или охлажденными вместе с ароматным соусом.

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Ужин рецепт кабачки
Юлия Щербак - Редактор
Автор:
Юлия Щербак
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