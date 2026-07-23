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Главная Вкус Рецепт из кабачков на ужин за 30 минут: соленая запеканка

Рецепт из кабачков на ужин за 30 минут: соленая запеканка

Ua ru
Дата публикации 23 июля 2026 21:04
Нежная кабачковая запеканка без муки: быстрый рецепт с сыром в духовке
Кабачковая масса. Фото: smachnenke.com.ua

Молодой кабачок, нежный творог и свежая зелень создают идеальное сочетание для легкого домашнего ужина. Такая запеканка готовится без муки, получается сочной внутри и имеет аппетитную золотистую корочку сверху.

Рецепт опубликовал сайт Smachnenke, передает Новини.LIVE.

Вам понадобится:

  • кабачок — 1 шт. (примерно 350 г);
  • творог — 250 г;
  • яйца — 3 шт.;
  • чеснок — 3 зубчика;
  • укроп и петрушка — несколько веточек;
  • соль — по вкусу;
  • чёрный перец — щепотка;
  • растительное масло — для формы.
рецепт запіканки з кабачків
Запеканка из кабачков. Фото: smachnenke.com.ua

Способ приготовления

  1. Кабачок нарезать небольшими кубиками. Молодой овощ можно использовать вместе с кожурой.
  2. Яйца взбить с солью и перцем. Добавить творог и хорошо перемешать до однородности.
  3. Добавить измельчённый чеснок, зелень и кабачки.
  4. Перемешать — мука или манная крупа для этой запеканки не нужны.
  5. Форму смазать маслом, выложить кабачковую массу и разровнять.
  6. Выпекать в разогретой до 190 ºC духовке примерно 40–45 минут до появления золотистой корочки.
  7. Готовую запеканку оставить на 10 минут, после чего нарезать и подавать со сметаной или натуральным йогуртом. Она вкусна как в теплом, так и в охлаждённом виде.

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рецепт запеканки кабачки
Юлия Щербак - Редактор
Автор:
Юлия Щербак
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