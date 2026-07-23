Нежная кабачковая запеканка без муки: быстрый рецепт с сыром в духовке

Кабачковая масса. Фото: smachnenke.com.ua

Молодой кабачок, нежный творог и свежая зелень создают идеальное сочетание для легкого домашнего ужина. Такая запеканка готовится без муки, получается сочной внутри и имеет аппетитную золотистую корочку сверху.

Рецепт опубликовал сайт Smachnenke, передает Новини.LIVE.

Вам понадобится:

кабачок — 1 шт. (примерно 350 г);

творог — 250 г;

яйца — 3 шт.;

чеснок — 3 зубчика;

укроп и петрушка — несколько веточек;

соль — по вкусу;

чёрный перец — щепотка;

растительное масло — для формы.

Запеканка из кабачков. Фото: smachnenke.com.ua

Способ приготовления

Кабачок нарезать небольшими кубиками. Молодой овощ можно использовать вместе с кожурой. Яйца взбить с солью и перцем. Добавить творог и хорошо перемешать до однородности. Добавить измельчённый чеснок, зелень и кабачки. Перемешать — мука или манная крупа для этой запеканки не нужны. Форму смазать маслом, выложить кабачковую массу и разровнять. Выпекать в разогретой до 190 ºC духовке примерно 40–45 минут до появления золотистой корочки. Готовую запеканку оставить на 10 минут, после чего нарезать и подавать со сметаной или натуральным йогуртом. Она вкусна как в теплом, так и в охлаждённом виде.

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