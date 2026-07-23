Нежная кабачковая запеканка без муки: быстрый рецепт с сыром в духовке

Рецепт из кабачков на ужин за 30 минут: соленая запеканка
Ua ru
Дата публикации 23 июля 2026 21:04
Кабачковая масса. Фото: smachnenke.com.ua
Молодой кабачок, нежный творог и свежая зелень создают идеальное сочетание для легкого домашнего ужина. Такая запеканка готовится без муки, получается сочной внутри и имеет аппетитную золотистую корочку сверху.
Рецепт опубликовал сайт Smachnenke, передает Новини.LIVE.
Вам понадобится:
- кабачок — 1 шт. (примерно 350 г);
- творог — 250 г;
- яйца — 3 шт.;
- чеснок — 3 зубчика;
- укроп и петрушка — несколько веточек;
- соль — по вкусу;
- чёрный перец — щепотка;
- растительное масло — для формы.
Способ приготовления
- Кабачок нарезать небольшими кубиками. Молодой овощ можно использовать вместе с кожурой.
- Яйца взбить с солью и перцем. Добавить творог и хорошо перемешать до однородности.
- Добавить измельчённый чеснок, зелень и кабачки.
- Перемешать — мука или манная крупа для этой запеканки не нужны.
- Форму смазать маслом, выложить кабачковую массу и разровнять.
- Выпекать в разогретой до 190 ºC духовке примерно 40–45 минут до появления золотистой корочки.
- Готовую запеканку оставить на 10 минут, после чего нарезать и подавать со сметаной или натуральным йогуртом. Она вкусна как в теплом, так и в охлаждённом виде.
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