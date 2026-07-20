Фаршированные кабачки по-турецки: сочный ужин для всей семьи

Фаршированные кабачки. Фото: smachnenke.com.ua

Если обычные фаршированные кабачки уже надоели, попробуйте этот вариант с двумя разными начинками. Кабачковые лодочки получаются сочными, ароматными и очень сытными, а запечённый сыр придает блюду особый вкус. Такой рецепт станет прекрасным украшением как повседневного, так и праздничного стола.

Рецепт опубликовал сайт Smachnenke, передает Новини.LIVE.

Вам понадобится:

кабачки среднего размера — 5 шт.;

куриный или другой фарш — 700–800 г;

шампиньоны — 400 г;

лук — 1 крупная головка;

помидоры — 3 шт.;

твердый сыр или моцарелла — 250 г;

сметана — 4 ст. л.;

растительное масло — 3 ст. л.;

сливочное масло — 20 г;

соль — по вкусу;

чёрный молотый перец — по вкусу;

паприка и другие специи — по вкусу.

Кабачки с помидорами и сыром. Фото: smachnenke.com.ua

Способ приготовления

Кабачки разрезать пополам, удалить мякоть, оставив стенки толщиной примерно 1 см. Смазать кабачки растительным маслом, приправить и запекать 15–20 минут при 180 °C. Для начинки отдельно обжарить грибы с луком и мякотью кабачков, добавив сметану и специи. На другой сковороде приготовить фарш с луком, мякотью кабачков, сметаной и паприкой. Наполнить половину кабачков грибной начинкой, а остальные — мясной. Сверху выложить кружочки помидоров и посыпать тертым сыром. Запекать ещё 7–10 минут, пока сыр полностью не расплавится и не подрумянится. Подавать горячими.

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