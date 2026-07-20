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Главная Вкус Фаршированные кабачки с начинкой "по-турецки": рецепт на ужин за 30 минут

Фаршированные кабачки с начинкой "по-турецки": рецепт на ужин за 30 минут

Ua ru
Дата публикации 20 июля 2026 21:04
Фаршированные кабачки по-турецки: сочный ужин для всей семьи
Фаршированные кабачки. Фото: smachnenke.com.ua

Если обычные фаршированные кабачки уже надоели, попробуйте этот вариант с двумя разными начинками. Кабачковые лодочки получаются сочными, ароматными и очень сытными, а запечённый сыр придает блюду особый вкус. Такой рецепт станет прекрасным украшением как повседневного, так и праздничного стола.

Рецепт опубликовал сайт Smachnenke, передает Новини.LIVE.

Вам понадобится:

  • кабачки среднего размера — 5 шт.;
  • куриный или другой фарш — 700–800 г;
  • шампиньоны — 400 г;
  • лук — 1 крупная головка;
  • помидоры — 3 шт.;
  • твердый сыр или моцарелла — 250 г;
  • сметана — 4 ст. л.;
  • растительное масло — 3 ст. л.;
  • сливочное масло — 20 г;
  • соль — по вкусу;
  • чёрный молотый перец — по вкусу;
  • паприка и другие специи — по вкусу.
рецепт фаршированих кабачків
Кабачки с помидорами и сыром. Фото: smachnenke.com.ua

Способ приготовления

  1. Кабачки разрезать пополам, удалить мякоть, оставив стенки толщиной примерно 1 см.
  2. Смазать кабачки растительным маслом, приправить и запекать 15–20 минут при 180 °C.
  3. Для начинки отдельно обжарить грибы с луком и мякотью кабачков, добавив сметану и специи.
  4. На другой сковороде приготовить фарш с луком, мякотью кабачков, сметаной и паприкой.
  5. Наполнить половину кабачков грибной начинкой, а остальные — мясной. Сверху выложить кружочки помидоров и посыпать тертым сыром.
  6. Запекать ещё 7–10 минут, пока сыр полностью не расплавится и не подрумянится. Подавать горячими.

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Ужин рецепт кабачки
Юлия Щербак - Редактор
Автор:
Юлия Щербак
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