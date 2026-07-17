Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика ЧМ-2026 Колонки Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииРынок трудаМир туризмаМодаЕвровидениеГрядкаКультАвтоДом и огородРынок недвижимостиШтабТехноШоу-бизнес --СпортДеньги ВСУМентальное здоровьеЭкономика 2024FashionФинансистГороскопНацотборМобилизацияПередоваяПутешествияПризывЭкономистТрадицииВалютаПогодаВойнаПолитикаКиевВоенная экономикаОлимпиадаLifeЖизньВкусРецептыПутеводительТранспортКино и сериалыМетеоМедцентрСаморазвитиеСтильПромоНедвижимостьЭксклюзивХроникиВойскоЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыМирТЦКЛайфхакиДеньгиВоенныйСегодняНаукаСветЕдаWowЖивотныеСадВСУSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartБоксЗдоровьеУкраина АрхивОгоРезервКухняЛайфстайлПраздникиЛьвовФинансыГламурЧМ-2026ЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняКулинарияШоу-бизнесАрмияITХарьковОдессаКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Гороскоп
Дом и огород
Киев
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Одесса
Политика
Праздники
Промо
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Харьков
ЧМ-2026
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Вкус Хачапури из кабачков на завтрак за 10 минут: без замешивания теста

Хачапури из кабачков на завтрак за 10 минут: без замешивания теста

Ua ru
Дата публикации 17 июля 2026 05:04
Хачапури с кабачками и сыром на сковороде: быстрый рецепт без теста
Хачапури из кабачков. Фото: smachnenke.com.ua

В сезон молодых кабачков хочется готовить простые, но вкусные блюда, и этот рецепт станет одним из любимых. Сочетание кабачков, нескольких видов сыра и специй создает нежную начинку и аппетитную золотистую корочку. Такие хачапури готовятся быстро, без дрожжей и без длительного замешивания теста.

Рецепт опубликовал сайт Smachnenke, передает Новини.LIVE.

Вам понадобится:

  • молодые кабачки — 1 кг;
  • соль — 2 ч. л. без горки + щепотка для яиц;
  • яйца — 4 шт.;
  • творог — 400 г;
  • твердый сыр — 120 г;
  • моцарелла или сулугуни — 180 г;
  • кукурузный крахмал — 40 г;
  • овсяные хлопья — 40 г;
  • мука — 70 г;
  • разрыхлитель — 1 ч. л. (по желанию);
  • сухой чеснок, копченая паприка, черный перец — по вкусу.
рецепт кабачкових хачапурі
Приготовление хачапури. Фото: smachnenke.com.ua

Способ приготовления

  1. Кабачки натереть на крупной терке, посолить и оставить на 5–10 минут. Затем хорошо отжать лишнюю жидкость.
  2. Яйца взбить с щепоткой соли, добавить творог, натертую моцареллу и твёрдый сыр. Перемешать.
  3. Добавить отжатые кабачки, муку, крахмал и измельченные овсяные хлопья.
  4. Приправить чесноком, паприкой и перцем. Масса должна быть густой и хорошо держать форму.
  5. Разделить смесь на части. На слегка смазанной сковороде сформировать лепешки толщиной примерно 1 см.
  6. Жарить на среднем огне под крышкой 2 минуты, затем ещё немного без крышки до румяности.
  7. Перевернуть и повторить обжаривание с другой стороны.
  8. Готовые кабачковые хачапури подавать горячими со сметаной, чесночным соусом или просто к чаю.

Предлагаем ознакомиться с нашей подборкой рецептов приготовления кабачков

Галицкие рулетики из кабачков: новый рецепт на ужин.

Жареные отбивные из кабачков в 100 раз вкуснее мясных: сезонный рецепт на лето.

Читайте также:

Быстрые кабачковые блинчики за 10 минут на завтрак: понадобится 3 яйца + 500 мл молока.

Новый рецепт голубцов из кабачков: понадобится 500 г фарша.

Простой рецепт кабачков в супер-кляре: понадобится 2 яйца и 200 мл кефира.

хачапури рецепт кабачки
Юлия Щербак - Редактор
Автор:
Юлия Щербак
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации