Румяные кабачки в духовке с сыром: простое летнее блюдо без жарки

Кабачки с сыром. Фото: кадр из видео

В сезон кабачков хочется готовить легкие, вкусные и простые блюда, которые понравятся всей семье. Этот рецепт как раз такой — кабачки запекаются без лишнего масла, остаются сочными, а панировка и сыр создают румяную корочку. А нежный соус с чесноком и зеленью делает вкус ещё более насыщенным.

Рецепт опубликовали на YouTube-канале Кухня с Мариной, передает Новини.LIVE.

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Вам понадобится:

кабачки — 2 шт.;

соль — по вкусу;

чёрный перец — по вкусу;

растительное масло — 2–3 ст. л.;

мука — 2–3 ст. л.;

панировочные сухари — 3–4 ст. л.;

твердый сыр — 100–150 г.

Для соуса:

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сметана — 2 ст. л.;

майонез — 2 ст. л.;

чеснок — 2 зубчика;

укроп — небольшой пучок.

Кабачки и панировочные сухари. Фото: кадр из видео

Способ приготовления

Кабачки нарезать ломтиками, добавить соль, перец и растительное масло, перемешать. Добавить муку и ещё раз хорошо перемешать, чтобы каждый кусочек был покрыт. Выложить кабачки на противень, посыпать панировочными сухарями и запекать при 180 °C примерно 30 минут. Тем временем приготовить соус: смешать сметану, майонез, измельчённый чеснок и зелень. Готовые кабачки смазать соусом, посыпать тёртым сыром и вернуть в духовку ещё на 2–3 минуты. Подавать горячими как самостоятельное блюдо или гарнир к мясу или картофелю.

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