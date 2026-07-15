Румяные кабачки в духовке с сыром: простое летнее блюдо без жарки

Это самые вкусные запеченные кабачки: удачный рецепт на лето
В сезон кабачков хочется готовить легкие, вкусные и простые блюда, которые понравятся всей семье. Этот рецепт как раз такой — кабачки запекаются без лишнего масла, остаются сочными, а панировка и сыр создают румяную корочку. А нежный соус с чесноком и зеленью делает вкус ещё более насыщенным.
Рецепт опубликовали на YouTube-канале Кухня с Мариной, передает Новини.LIVE.
Вам понадобится:
- кабачки — 2 шт.;
- соль — по вкусу;
- чёрный перец — по вкусу;
- растительное масло — 2–3 ст. л.;
- мука — 2–3 ст. л.;
- панировочные сухари — 3–4 ст. л.;
- твердый сыр — 100–150 г.
Для соуса:
- сметана — 2 ст. л.;
- майонез — 2 ст. л.;
- чеснок — 2 зубчика;
- укроп — небольшой пучок.
Способ приготовления
- Кабачки нарезать ломтиками, добавить соль, перец и растительное масло, перемешать.
- Добавить муку и ещё раз хорошо перемешать, чтобы каждый кусочек был покрыт.
- Выложить кабачки на противень, посыпать панировочными сухарями и запекать при 180 °C примерно 30 минут.
- Тем временем приготовить соус: смешать сметану, майонез, измельчённый чеснок и зелень.
- Готовые кабачки смазать соусом, посыпать тёртым сыром и вернуть в духовку ещё на 2–3 минуты.
- Подавать горячими как самостоятельное блюдо или гарнир к мясу или картофелю.
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