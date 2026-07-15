Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика ЧМ-2026 Колонки Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииРынок трудаМир туризмаМодаЕвровидениеГрядкаКультАвтоДом и огородРынок недвижимостиШтабТехноШоу-бизнес --СпортДеньги ВСУМентальное здоровьеЭкономика 2024FashionФинансистГороскопНацотборМобилизацияПередоваяПутешествияПризывЭкономистТрадицииВалютаПогодаВойнаПолитикаКиевВоенная экономикаОлимпиадаLifeЖизньВкусРецептыПутеводительТранспортКино и сериалыМетеоМедцентрСаморазвитиеСтильПромоНедвижимостьЭксклюзивХроникиВойскоЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыМирТЦКЛайфхакиДеньгиВоенныйСегодняНаукаСветЕдаWowЖивотныеСадВСУSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartБоксЗдоровьеУкраина АрхивОгоРезервКухняЛайфстайлПраздникиЛьвовФинансыГламурЧМ-2026ЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняКулинарияШоу-бизнесАрмияITХарьковОдессаКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Гороскоп
Дом и огород
Киев
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Одесса
Политика
Праздники
Промо
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Харьков
ЧМ-2026
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube TikTok TikTok Telegram Telegram Google News Google News Viber Viber Google News Spotify Instagram Instagram SoundCloud SoundCloud Facebook Facebook RSS RSS
Главная Вкус Это самые вкусные запеченные кабачки: удачный рецепт на лето

Это самые вкусные запеченные кабачки: удачный рецепт на лето

Ua ru
Дата публикации 15 июля 2026 21:04
Румяные кабачки в духовке с сыром: простое летнее блюдо без жарки
Кабачки с сыром. Фото: кадр из видео

В сезон кабачков хочется готовить легкие, вкусные и простые блюда, которые понравятся всей семье. Этот рецепт как раз такой — кабачки запекаются без лишнего масла, остаются сочными, а панировка и сыр создают румяную корочку. А нежный соус с чесноком и зеленью делает вкус ещё более насыщенным.

Рецепт опубликовали на YouTube-канале Кухня с Мариной, передает Новини.LIVE.

Реклама

Вам понадобится:

  • кабачки — 2 шт.;
  • соль — по вкусу;
  • чёрный перец — по вкусу;
  • растительное масло — 2–3 ст. л.;
  • мука — 2–3 ст. л.;
  • панировочные сухари — 3–4 ст. л.;
  • твердый сыр — 100–150 г.

Для соуса:

Реклама
  • сметана — 2 ст. л.;
  • майонез — 2 ст. л.;
  • чеснок — 2 зубчика;
  • укроп — небольшой пучок.
рецепт запечених кабчків
Кабачки и панировочные сухари. Фото: кадр из видео

Способ приготовления

  1. Кабачки нарезать ломтиками, добавить соль, перец и растительное масло, перемешать.
  2. Добавить муку и ещё раз хорошо перемешать, чтобы каждый кусочек был покрыт.
  3. Выложить кабачки на противень, посыпать панировочными сухарями и запекать при 180 °C примерно 30 минут.
  4. Тем временем приготовить соус: смешать сметану, майонез, измельчённый чеснок и зелень.
  5. Готовые кабачки смазать соусом, посыпать тёртым сыром и вернуть в духовку ещё на 2–3 минуты.
  6. Подавать горячими как самостоятельное блюдо или гарнир к мясу или картофелю.

Предлагаем ознакомиться с нашей подборкой рецептов приготовления кабачков

Галицкие рулетики из кабачков: новый рецепт на ужин.

Читайте также:
Реклама

Жареные отбивные из кабачков в 100 раз вкуснее мясных: сезонный рецепт на лето.

Быстрые кабачковые блинчики за 10 минут на завтрак: понадобится 3 яйца + 500 мл молока.

Реклама

Новый рецепт голубцов из кабачков: понадобится 500 г фарша.

Простой рецепт кабачков в супер-кляре: понадобится 2 яйца и 200 мл кефира.

Реклама

Ужин рецепт кабачки
Юлия Щербак - Редактор
Автор:
Юлия Щербак
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации