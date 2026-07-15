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Головна Смак Це найсмачніші запечені кабачки: вдалий рецепт на літо

Це найсмачніші запечені кабачки: вдалий рецепт на літо

Ua ru
Дата публікації: 15 липня 2026 21:04
Рум’яні кабачки в духовці з сиром: проста літня страва без смаження
Кабачки з сиром. Фото: кадр з відео

У сезон кабачків хочеться готувати легкі, смачні та прості страви, які сподобаються всій родині. Цей рецепт саме такий — кабачки запікаються без зайвої олії, залишаються соковитими, а панірування та сир створюють рум’яну скоринку. А ніжний соус із часником і зеленню робить смак ще більш насиченим.

Рецепт опублікували на каналі YouTube Кухня з Мариною, передає Новини.LIVE.

Вам знадобиться:

  • кабачки — 2 шт.;
  • сіль — за смаком;
  • чорний перець — за смаком;
  • олія — 2–3 ст. л.;
  • борошно — 2–3 ст. л.;
  • панірувальні сухарі — 3–4 ст. л.;
  • твердий сир — 100–150 г.

Для соусу:

  • сметана — 2 ст. л.;
  • майонез — 2 ст. л.;
  • часник — 2 зубчики;
  • кріп — невеликий пучок.
рецепт запечених кабчків
Кабачки та панірувальні сухарі. Фото: кадр з відео

Спосіб приготування

  1. Кабачки нарізати пластинками, додати сіль, перець та олію, перемішати.
  2. Додати борошно та ще раз добре перемішати, щоб кожен шматочок був покритий.
  3. Викласти кабачки на деко, присипати панірувальними сухарями та запікати при 180 °C приблизно 30 хвилин.
  4. Тим часом приготувати соус: змішати сметану, майонез, подрібнений часник і зелень.
  5. Готові кабачки змастити соусом, посипати тертим сиром і повернути в духовку ще на 2–3 хвилини.
  6. Подавати гарячими як самостійну страву або гарнір до м’яса чи картоплі.

Пропонуємо ознайомитися з нашою добіркою рецептів приготування кабачків

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Вечеря рецепт кабачки
Юлія Щербак - Редактор
Автор:
Юлія Щербак
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