Рум’яні кабачки в духовці з сиром: проста літня страва без смаження

Це найсмачніші запечені кабачки: вдалий рецепт на літо
У сезон кабачків хочеться готувати легкі, смачні та прості страви, які сподобаються всій родині. Цей рецепт саме такий — кабачки запікаються без зайвої олії, залишаються соковитими, а панірування та сир створюють рум’яну скоринку. А ніжний соус із часником і зеленню робить смак ще більш насиченим.
Рецепт опублікували на каналі YouTube Кухня з Мариною, передає Новини.LIVE.
Вам знадобиться:
- кабачки — 2 шт.;
- сіль — за смаком;
- чорний перець — за смаком;
- олія — 2–3 ст. л.;
- борошно — 2–3 ст. л.;
- панірувальні сухарі — 3–4 ст. л.;
- твердий сир — 100–150 г.
Для соусу:
- сметана — 2 ст. л.;
- майонез — 2 ст. л.;
- часник — 2 зубчики;
- кріп — невеликий пучок.
Спосіб приготування
- Кабачки нарізати пластинками, додати сіль, перець та олію, перемішати.
- Додати борошно та ще раз добре перемішати, щоб кожен шматочок був покритий.
- Викласти кабачки на деко, присипати панірувальними сухарями та запікати при 180 °C приблизно 30 хвилин.
- Тим часом приготувати соус: змішати сметану, майонез, подрібнений часник і зелень.
- Готові кабачки змастити соусом, посипати тертим сиром і повернути в духовку ще на 2–3 хвилини.
- Подавати гарячими як самостійну страву або гарнір до м’яса чи картоплі.
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