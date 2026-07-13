Фаршированные кабачки с мясной начинкой: вкусная альтернатива классическим голубцам

Фаршированные кабачки вместо голубцов: готовятся за 5 минут
В сезон кабачков хочется придумывать новые способы приготовления этого универсального овоща. Фаршированные кабачковые кольца — отличная альтернатива традиционным голубцам: нежные внутри, сочные благодаря мясной начинке и ароматной подливе. Блюдо получается домашним, сытным и идеально подходит для семейного стола.
Рецепт опубликовал сайт Smachnenke, передает Новини.LIVE.
Вам понадобится:
- кабачки — 2–3 шт.;
- фарш — 500–600 г;
- рис — 150–200 г в сухом виде;
- морковь — 1 шт.;
- лук — 1 шт.;
- зелень — пучок;
- соль — по вкусу;
- черный молотый перец — по вкусу.
Для заливки:
- соус сацебели или кетчуп — 250–300 мл.;
- томатная паста — 2–3 ст. л. по желанию;
- сметана — 150–200 г;
- лавровый лист — 2–3 шт.;
- соль — по вкусу;
- перец — по вкусу;
- вода — для заливки.
Способ приготовления
- Очистить кабачки от кожуры, нарезать крупными кусками и удалить середину с семечками, оставляя стенки толщиной примерно 1 см.
- Отварить рис до полуготовности и остудить.
- Смешать его с фаршем, натертой морковью, измельченным луком и зеленью. Добавить соль и перец, хорошо перемешать начинку.
- Наполнить кабачковые кольца фаршем и плотно выложить в кастрюлю.
- Для заливки смешать томатный соус, сметану, специи и воду.
- Залить кабачки так, чтобы они были почти полностью покрыты.
- Довести блюдо до кипения, уменьшить огонь и тушить примерно 1 час.
- В конце добавить лавровый лист и, при необходимости, отрегулировать вкус соуса.
- Подавать фаршированные кабачки горячими, полив ароматной томатно-сметанной подливкой.
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