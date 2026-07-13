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Главная Вкус Фаршированные кабачки вместо голубцов: готовятся за 5 минут

Фаршированные кабачки вместо голубцов: готовятся за 5 минут

Ua ru
Дата публикации 13 июля 2026 21:04
Фаршированные кабачки с мясной начинкой: вкусная альтернатива классическим голубцам
Фаршированные кабачки. Фото: smachnenke.com.ua

В сезон кабачков хочется придумывать новые способы приготовления этого универсального овоща. Фаршированные кабачковые кольца — отличная альтернатива традиционным голубцам: нежные внутри, сочные благодаря мясной начинке и ароматной подливе. Блюдо получается домашним, сытным и идеально подходит для семейного стола.

Рецепт опубликовал сайт Smachnenke, передает Новини.LIVE.

Вам понадобится:

  • кабачки — 2–3 шт.;
  • фарш — 500–600 г;
  • рис — 150–200 г в сухом виде;
  • морковь — 1 шт.;
  • лук — 1 шт.;
  • зелень — пучок;
  • соль — по вкусу;
  • черный молотый перец — по вкусу.

Для заливки:

  • соус сацебели или кетчуп — 250–300 мл.;
  • томатная паста — 2–3 ст. л. по желанию;
  • сметана — 150–200 г;
  • лавровый лист — 2–3 шт.;
  • соль — по вкусу;
  • перец — по вкусу;
  • вода — для заливки.
рецепт фаршированих кабачків
Кабачки с фаршем. Фото: smachnenke.com.ua

Способ приготовления

  1. Очистить кабачки от кожуры, нарезать крупными кусками и удалить середину с семечками, оставляя стенки толщиной примерно 1 см.
  2. Отварить рис до полуготовности и остудить.
  3. Смешать его с фаршем, натертой морковью, измельченным луком и зеленью. Добавить соль и перец, хорошо перемешать начинку.
  4. Наполнить кабачковые кольца фаршем и плотно выложить в кастрюлю.
  5. Для заливки смешать томатный соус, сметану, специи и воду.
  6. Залить кабачки так, чтобы они были почти полностью покрыты.
  7. Довести блюдо до кипения, уменьшить огонь и тушить примерно 1 час.
  8. В конце добавить лавровый лист и, при необходимости, отрегулировать вкус соуса.
  9. Подавать фаршированные кабачки горячими, полив ароматной томатно-сметанной подливкой.

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рецепт мясной фарш кабачки
Юлия Щербак - Редактор
Автор:
Юлия Щербак
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