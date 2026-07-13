Фаршированные кабачки с мясной начинкой: вкусная альтернатива классическим голубцам

Фаршированные кабачки. Фото: smachnenke.com.ua

В сезон кабачков хочется придумывать новые способы приготовления этого универсального овоща. Фаршированные кабачковые кольца — отличная альтернатива традиционным голубцам: нежные внутри, сочные благодаря мясной начинке и ароматной подливе. Блюдо получается домашним, сытным и идеально подходит для семейного стола.

Рецепт опубликовал сайт Smachnenke, передает Новини.LIVE.

Вам понадобится:

кабачки — 2–3 шт.;

фарш — 500–600 г;

рис — 150–200 г в сухом виде;

морковь — 1 шт.;

лук — 1 шт.;

зелень — пучок;

соль — по вкусу;

черный молотый перец — по вкусу.

Для заливки:

соус сацебели или кетчуп — 250–300 мл.;

томатная паста — 2–3 ст. л. по желанию;

сметана — 150–200 г;

лавровый лист — 2–3 шт.;

соль — по вкусу;

перец — по вкусу;

вода — для заливки.

Кабачки с фаршем. Фото: smachnenke.com.ua

Способ приготовления

Очистить кабачки от кожуры, нарезать крупными кусками и удалить середину с семечками, оставляя стенки толщиной примерно 1 см. Отварить рис до полуготовности и остудить. Смешать его с фаршем, натертой морковью, измельченным луком и зеленью. Добавить соль и перец, хорошо перемешать начинку. Наполнить кабачковые кольца фаршем и плотно выложить в кастрюлю. Для заливки смешать томатный соус, сметану, специи и воду. Залить кабачки так, чтобы они были почти полностью покрыты. Довести блюдо до кипения, уменьшить огонь и тушить примерно 1 час. В конце добавить лавровый лист и, при необходимости, отрегулировать вкус соуса. Подавать фаршированные кабачки горячими, полив ароматной томатно-сметанной подливкой.

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