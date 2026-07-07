Хрустящие маринованные кабачки на зиму: простой польский рецепт консервирования

Маринованные кабачки. Фото: smachnenke.com.ua

Если хочется заготовить кабачки так, чтобы они остались хрустящими и ароматными, стоит попробовать этот польский рецепт. Маринад с удачным соотношением специй прекрасно подчеркивает вкус овощей, а простая технология приготовления позволяет получить идеальную консервацию на зиму. Такие кабачки станут отличной закуской к любому блюду.

Рецепт опубликовал сайт Smachnenke, передает Новини.LIVE.

Вам понадобится:

вода — 1 л;

сахар — 220 г;

уксус 9% — 250 мл.;

соль — 2 ст. л. (40 г).

В банки:

кабачки — 2–2,5 кг;

морковь — 1–2 шт.;

лук — 1–2 шт.;

петрушка — несколько веточек;

лавровый лист — по 1 шт. в каждую банку;

душистый перец — по 2–3 горошины.

Маринованные кабачки. Фото: smachnenke.com.ua

Способ приготовления

Для маринада смешать воду, соль, сахар и уксус, довести до кипения и проварить 2–3 минуты. Кабачки нарезать кружочками или крупными кусочками, морковь — тонкими кружочками, лук — кольцами. В стерилизованные банки выложить лавровый лист, душистый перец, петрушку, морковь и лук. Плотно наполнить банки кабачками и залить горячим маринадом. Поставить банки в кастрюлю с теплой водой и стерилизовать 10–15 минут. Как только кабачки начнут менять цвет, герметично закатать банки, перевернуть вверх дном, укутать и оставить до полного остывания.

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