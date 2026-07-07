Хрустящие маринованные кабачки на зиму: простой польский рецепт консервирования

Маринованные кабачки "по-польски" на зиму: этот рецепт консервации восхваляют
Если хочется заготовить кабачки так, чтобы они остались хрустящими и ароматными, стоит попробовать этот польский рецепт. Маринад с удачным соотношением специй прекрасно подчеркивает вкус овощей, а простая технология приготовления позволяет получить идеальную консервацию на зиму. Такие кабачки станут отличной закуской к любому блюду.
Рецепт опубликовал сайт Smachnenke, передает Новини.LIVE.
Вам понадобится:
- вода — 1 л;
- сахар — 220 г;
- уксус 9% — 250 мл.;
- соль — 2 ст. л. (40 г).
В банки:
- кабачки — 2–2,5 кг;
- морковь — 1–2 шт.;
- лук — 1–2 шт.;
- петрушка — несколько веточек;
- лавровый лист — по 1 шт. в каждую банку;
- душистый перец — по 2–3 горошины.
Способ приготовления
- Для маринада смешать воду, соль, сахар и уксус, довести до кипения и проварить 2–3 минуты.
- Кабачки нарезать кружочками или крупными кусочками, морковь — тонкими кружочками, лук — кольцами.
- В стерилизованные банки выложить лавровый лист, душистый перец, петрушку, морковь и лук.
- Плотно наполнить банки кабачками и залить горячим маринадом.
- Поставить банки в кастрюлю с теплой водой и стерилизовать 10–15 минут.
- Как только кабачки начнут менять цвет, герметично закатать банки, перевернуть вверх дном, укутать и оставить до полного остывания.
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